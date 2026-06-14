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Bala de gelatina: a invenção alemã que virou sucesso no mundo todo
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A ideia era usar gelatina como base para criar um doce com textura diferente dos bombons e caramelos da época. O sucesso foi imediato, e a receita se espalhou pelo mundo com pequenas variações ao longo das décadas. O ingrediente principal, aquele que dá a textura característica, é a gelatina, obtida do colágeno animal. Foto: Pexels Tima / Miroshnichenko
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Ela é misturada com açúcar, corantes, aromatizantes e ácidos como o cítrico, que dão o sabor azedo em alguns tipos. Versões veganas substituem a gelatina animal por amido ou pectina, extraída de frutas, e hoje representam uma fatia crescente do mercado. Assim, estão disponíveis no mercado diversas variações do produto, com sabores para todos os gostos. Foto: Divulgação
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Existem versões com recheio líquido, cobertas de açúcar, com sabores de frutas tropicais, de refrigerante, de sobremesas famosas e até de pratos salgados. A criatividade dos fabricantes parece não ter limite, e lançamentos de novos sabores sempre geram curiosidade e engajamento nas redes sociais. Foto: Divulgação
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No Brasil, o consumo cresceu muito. Marcas nacionais e internacionais disputam espaço nas prateleiras, e as balas de gelatina já aparecem em versões artesanais em feiras e lojas especializadas. A versão gigante, conhecida popularmente como "bala alemã", virou presença certa em festas infantis e quiosques de shoppings. Foto: Divulgação
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Além do sabor, as balas de gelatina também ganharam espaço fora das gôndolas de doces. Suplementos vitamínicos em formato de gummy, como as gomas de vitamina C e complexo B, usam a mesma estrutura para tornar o consumo mais agradável. Esse movimento mostra que a popularidade desse formato se tornou um veículo eficiente para qualquer coisa que precise ser ingerida de forma prática e saborosa. Foto: Divulgação