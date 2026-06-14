Bala de gelatina: a invenção alemã que virou sucesso no mundo todo

Além do sabor, as balas de gelatina também ganharam espaço fora das gôndolas de doces. Suplementos vitamínicos em formato de gummy, como as gomas de vitamina C e complexo B, usam a mesma estrutura para tornar o consumo mais agradável. Esse movimento mostra que a popularidade desse formato se tornou um veículo eficiente para qualquer coisa que precise ser ingerida de forma prática e saborosa. Foto: Divulgação