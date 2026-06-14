Canelazo: a bebida andina que aquece o corpo, reúne pessoas e preserva tradições

O canelazo tem origem nas regiões andinas do Equador, onde o clima frio exigia bebidas capazes de aquecer e reunir pessoas em torno de momentos coletivos e festivos. Tornou-se parte das festas populares e religiosas, sendo servido em procissões, celebrações de Natal e encontros comunitários, reforçando sua ligação com a vida social e espiritual. Sua tradição mostra como práticas simples se transformaram em símbolos culturais que atravessam gerações e permanecem vivas até hoje, fortalecendo a ide Foto: imagem gerada por i.a