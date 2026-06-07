Pravcická Brána: a majestade de arenito da Europa, maravilha natural do continente

Pravcická Brána nasceu da lenta erosão do arenito, um processo que levou milhões de anos e que continua a transformar discretamente a paisagem até hoje. O arco mede cerca de 16 metros de altura e 26,5 metros de comprimento, dimensões que o tornam o maior arco natural de arenito da Europa e um marco geológico de relevância internacional. Sua estrutura delicada, apesar da imponência, é constantemente estudada por especialistas que buscam compreender os limites da resistência natural e os efeitos d Foto: Mars 2002 wikimedia commons