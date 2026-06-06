Conheça o hotel de São Paulo com formato de navio que se tornou ícone da arquitetura contemporânea

O uso predominante de concreto aparente reforça a identidade visual da obra e contribui para seu aspecto monumental. Outro elemento que chama atenção está nas aberturas dos quartos. Em vez das tradicionais janelas retangulares, Ohtake optou por grandes escotilhas circulares, solução que preserva a continuidade das curvas da fachada e oferece vistas emolduradas da cidade e do Parque Ibirapuera. Foto: Reproduc?a?o @hotelunique