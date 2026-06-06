Galeria
Inventado nos anos 1920: saiba a origem do liquidificador, eletrodoméstico que transformou a culinária
-
Alguns anos depois, outros inventores aperfeiçoaram a ideia, tornando o aparelho mais eficiente e adequado para diferentes usos. Um dos nomes mais importantes nessa evolução foi Fred Waring, que ajudou a popularizar o equipamento nos Estados Unidos na década de 1930 por meio do famoso Waring Blendor. O aparelho chamou a atenção não apenas de consumidores, mas também de pesquisadores e profissionais da saúde, que o utilizaram para preparar dietas especiais e alimentos processados. Foto: Divulgação
-
Com o avanço da eletrificação das residências após a 2ª Guerra Mundial, o liquidificador passou a fazer parte da rotina doméstica em diversos países. Os primeiros modelos tinham recipientes de vidro pesado, motores relativamente simples e poucas opções de velocidade. Ao longo das décadas, fabricantes introduziram motores mais potentes, sistemas de segurança, controles de velocidade ajustáveis e copos produzidos com materiais mais leves e resistentes, como plástico de alta durabilidade. Foto: Reprodução/Freepik
-
As lâminas também passaram por melhorias significativas, com desenhos capazes de triturar gelo, moer grãos e processar ingredientes mais duros. Durante os anos 1970 e 1980, surgiram modelos multifuncionais que ampliaram as possibilidades de uso na cozinha. Foto: Magnific/mrsiraphol
-
Já no século 21, a tecnologia permitiu a criação de liquidificadores de alta performance, com programas automáticos, sensores eletrônicos e níveis de potência muito superiores aos dos modelos antigos. Atualmente, existem versões domésticas, industriais, portáteis e até inteligentes, capazes de executar tarefas específicas com grande precisão. Foto: Pexels/Chait Goli
-
-
Apesar das transformações ao longo de mais de um século, o princípio básico permanece o mesmo: um motor elétrico movimenta lâminas que misturam, trituram e homogeneízam ingredientes dentro de um recipiente. Essa combinação simples e eficiente explica por que o liquidificador continua sendo um dos eletrodomésticos mais úteis e presentes nas cozinhas do mundo inteiro. Foto: Pexels/Yaroslav Shuraev