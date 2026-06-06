Inventado nos anos 1920: saiba a origem do liquidificador, eletrodoméstico que transformou a culinária

Alguns anos depois, outros inventores aperfeiçoaram a ideia, tornando o aparelho mais eficiente e adequado para diferentes usos. Um dos nomes mais importantes nessa evolução foi Fred Waring, que ajudou a popularizar o equipamento nos Estados Unidos na década de 1930 por meio do famoso Waring Blendor. O aparelho chamou a atenção não apenas de consumidores, mas também de pesquisadores e profissionais da saúde, que o utilizaram para preparar dietas especiais e alimentos processados. Foto: Divulgação