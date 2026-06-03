Remédio promissor para um dos cânceres mais agressivos faz cientistas se emocionarem em congresso de oncologia

O câncer de pâncreas permanece entre os tipos mais letais de câncer. Em cerca de 80% dos casos, o diagnóstico ocorre apenas quando a doença já se encontra em estágio avançado, reduzindo drasticamente as possibilidades de cura. Para se ter uma ideia, no Brasil, de aproximadamente 13 mil novos diagnosticados por ano, em torno de 12 mil pessoas morrem. Foto: Magnific/Julos