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Remédio promissor para um dos cânceres mais agressivos faz cientistas se emocionarem em congresso de oncologia
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O motivo da comoção foi o desempenho do daraxonrasib, um medicamento experimental desenvolvido para combater uma das formas mais agressivas e difíceis de tratar da doença. Embora os primeiros resultados já tivessem sido divulgados meses antes pela empresa responsável pelo medicamento, foi a conclusão do estudo clínico de fase 3 que trouxe a confirmação definitiva de sua eficácia. Foto: Imagem gerada por IA
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Considerado o padrão mais rigoroso da pesquisa médica, o ensaio envolveu cerca de 500 pacientes com câncer de pâncreas avançado que já não respondiam adequadamente aos tratamentos convencionais. Os participantes foram distribuídos aleatoriamente entre dois grupos: um recebeu o novo medicamento em forma de comprimido diário, enquanto o outro continuou com a quimioterapia utilizada como padrão terapêutico. Foto: Magnific/Freepik
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Os resultados mostraram uma diferença expressiva entre os grupos. Entre os pacientes portadores da mutação RAS G12, uma das alterações genéticas mais comuns nesse tipo de tumor, a sobrevida mediana alcançou 13,2 meses com o uso do daraxonrasib, contra 6,6 meses entre aqueles tratados com quimioterapia. Foto: fernando zhiminaicela/Pixabay
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Além disso, o risco de morte apresentou redução de aproximadamente 60%. O período em que a doença permaneceu sem progressão também aumentou significativamente, passando de 3,5 para 7,3 meses. Outro dado relevante foi a redução mensurável dos tumores em mais de 30% dos pacientes que receberam o medicamento, índice quase três vezes superior ao observado no tratamento convencional. Foto: Magnific/Freepik
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Os pesquisadores também destacaram o perfil de segurança da nova terapia. Apenas uma pequena parcela dos participantes (1,2%) precisou interromper o tratamento devido a efeitos adversos, percentual muito inferior ao registrado entre os pacientes submetidos à quimioterapia (11,2%). Foto: Magnific/rawpixel.com
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Para especialistas presentes no congresso, a combinação entre maior eficácia e menor toxicidade representa um avanço raro em uma doença historicamente associada a prognósticos extremamente desfavoráveis. "O daraxonrasib deve se tornar o novo padrão de tratamento para pacientes com câncer de pâncreas metastático em segunda linha", diz um trecho da publicação no no Journal of Clinical Oncology. Foto: James Yarema/Unsplash
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O câncer de pâncreas permanece entre os tipos mais letais de câncer. Em cerca de 80% dos casos, o diagnóstico ocorre apenas quando a doença já se encontra em estágio avançado, reduzindo drasticamente as possibilidades de cura. Para se ter uma ideia, no Brasil, de aproximadamente 13 mil novos diagnosticados por ano, em torno de 12 mil pessoas morrem. Foto: Magnific/Julos
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Um dos principais obstáculos ao tratamento está relacionado às mutações da proteína RAS, presente em mais de 90% dos tumores pancreáticos. A sobrevida de cinco anos geralmente dada a pacientes com a doença metastática é considerada uma das mais baixas, tornando qualquer ganho significativo um marco importante para a medicina. Foto: Magnific/Freepik
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Durante muitos anos, essa proteína foi considerada praticamente impossível de ser bloqueada por medicamentos devido às suas características estruturais. O daraxonrasib mudou esse cenário ao demonstrar capacidade de atuar sobre diferentes variantes dessas mutações, algo que durante muitos anos parecia inalcançável. Foto: Pexels/SHVETS production
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O sucesso do estudo abriu caminho para pedidos de aprovação regulatória junto às autoridades de saúde dos Estados Unidos. O medicamento já recebeu classificações especiais destinadas a terapias consideradas promissoras e inovadoras, o que pode acelerar sua análise pelos órgãos reguladores. Foto: Divulgação/FDA
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