Grande Muralha Verde: conheça o megaprojeto africano que tenta conter o avanço da desertificação do Deserto do Saara

Para enfrentar esse problema, a Grande Muralha Verde utiliza soluções que vão desde pequenas bacias para retenção de água até sistemas agroflorestais que integram árvores, lavouras e pecuária. Em muitas áreas, a recuperação depende da preservação de brotos nativos já existentes, uma estratégia eficiente e de baixo custo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Solar Paths