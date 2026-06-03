Parmigiano Reggiano: tradição centenária que molda a Itália

O Parmigiano Reggiano tem origem na Idade Média, quando monges beneditinos e cistercienses começaram a produzir queijos duráveis a partir do leite abundante da região, criando um produto capaz de resistir ao tempo. Assim,, consolidou-se como referência de qualidade e autenticidade, tornando-se parte da identidade cultural e econômica da Emilia-Romagna. Reconhecido oficialmente como Denominação de Origem Protegida (DOP), o queijo é hoje símbolo da tradição italiana e da resistência de práticas ar Foto: imagem gerada por i.A