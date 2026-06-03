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Parmigiano Reggiano: tradição centenária que molda a Itália

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Redação Flipar
  • O Parmigiano Reggiano tem origem na Idade Média, quando monges beneditinos e cistercienses começaram a produzir queijos duráveis a partir do leite abundante da região, criando um produto capaz de resistir ao tempo. Assim,, consolidou-se como referência de qualidade e autenticidade, tornando-se parte da identidade cultural e econômica da Emilia-Romagna. Reconhecido oficialmente como Denominação de Origem Protegida (DOP), o queijo é hoje símbolo da tradição italiana e da resistência de práticas ar
    O Parmigiano Reggiano tem origem na Idade Média, quando monges beneditinos e cistercienses começaram a produzir queijos duráveis a partir do leite abundante da região, criando um produto capaz de resistir ao tempo. Assim,, consolidou-se como referência de qualidade e autenticidade, tornando-se parte da identidade cultural e econômica da Emilia-Romagna. Reconhecido oficialmente como Denominação de Origem Protegida (DOP), o queijo é hoje símbolo da tradição italiana e da resistência de práticas ar Foto: imagem gerada por i.A
  • A produção do Parmigiano Reggiano segue regras rígidas que incluem uso exclusivo de leite cru, sem aditivos ou conservantes, e maturação mínima de 12 meses. Cada etapa é monitorada por consórcios que garantem a autenticidade e o respeito às normas, assegurando que apenas queijos produzidos em áreas delimitadas recebam o selo oficial. O resultado é um produto único, cuja qualidade e sabor são reconhecidos mundialmente como fruto de rigor e tradição.
    A produção do Parmigiano Reggiano segue regras rígidas que incluem uso exclusivo de leite cru, sem aditivos ou conservantes, e maturação mínima de 12 meses. Cada etapa é monitorada por consórcios que garantem a autenticidade e o respeito às normas, assegurando que apenas queijos produzidos em áreas delimitadas recebam o selo oficial. O resultado é um produto único, cuja qualidade e sabor são reconhecidos mundialmente como fruto de rigor e tradição. Foto: imagem gerada por i.a
  • O Parmigiano Reggiano é conhecido por sua textura granulada, sabor intenso e aroma marcante, resultado da longa maturação. A cor varia entre tons de palha e dourado, enquanto os cristais de tirosina conferem crocância característica. Cada pedaço revela complexidade de sabores que vão do frutado ao picante, tornando-o versátil na culinária.
    O Parmigiano Reggiano é conhecido por sua textura granulada, sabor intenso e aroma marcante, resultado da longa maturação. A cor varia entre tons de palha e dourado, enquanto os cristais de tirosina conferem crocância característica. Cada pedaço revela complexidade de sabores que vão do frutado ao picante, tornando-o versátil na culinária. Foto: imagem gerada por i.a
  • O queijo é símbolo da identidade italiana e motor econômico para milhares de produtores locais, sustentando comunidades inteiras. Sua exportação movimenta milhões de euros e reforça a imagem da Itália como referência gastronômica mundial. Além do valor econômico, o Parmigiano Reggiano é patrimônio cultural que conecta tradição e modernidade.
    O queijo é símbolo da identidade italiana e motor econômico para milhares de produtores locais, sustentando comunidades inteiras. Sua exportação movimenta milhões de euros e reforça a imagem da Itália como referência gastronômica mundial. Além do valor econômico, o Parmigiano Reggiano é patrimônio cultural que conecta tradição e modernidade. Foto: imagem gerada por i.a
  • Na culinária, o Parmigiano Reggiano é utilizado em pratos clássicos como risotos, massas e sopas, além de ser degustado puro em lascas. Sua versatilidade permite harmonizações com vinhos e composições sofisticadas, elevando o sabor das receitas. O queijo tornou-se presença indispensável em cozinhas profissionais e domésticas, consolidando sua fama global.
    Na culinária, o Parmigiano Reggiano é utilizado em pratos clássicos como risotos, massas e sopas, além de ser degustado puro em lascas. Sua versatilidade permite harmonizações com vinhos e composições sofisticadas, elevando o sabor das receitas. O queijo tornou-se presença indispensável em cozinhas profissionais e domésticas, consolidando sua fama global. Foto: imagem gerada por i.a
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