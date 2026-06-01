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Demolição de barragens transforma rio Klamath em símbolo de recuperação ambiental nos Estados Unidos

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Redação Flipar
  • O Chinook, também conhecido como salmão-rei, é a maior espécie de salmão do Oceano Pacífico e pode atingir mais de 1,5 metro de comprimento e pesar acima de 50 quilos. Ele nasce em rios de água doce, migra para o oceano, onde passa grande parte da vida, e retorna ao rio de origem para se reproduzir. Esse peixe desempenha papel fundamental nos ecossistemas do noroeste da América do Norte e possui enorme importância cultural.
    O Chinook, também conhecido como salmão-rei, é a maior espécie de salmão do Oceano Pacífico e pode atingir mais de 1,5 metro de comprimento e pesar acima de 50 quilos. Ele nasce em rios de água doce, migra para o oceano, onde passa grande parte da vida, e retorna ao rio de origem para se reproduzir. Esse peixe desempenha papel fundamental nos ecossistemas do noroeste da América do Norte e possui enorme importância cultural. Foto: Wikimedia Commons/Roger Tabor/USFWS
  • Em 2024, autoridades confirmaram o retorno do salmão a partes da bacia do Klamath, em Oregon, onde ele não era observado desde o início do século passado. Pesquisadores atribuem essa rápida recuperação ao forte instinto migratório da espécie, capaz de localizar antigos locais de desova mesmo após décadas de ausência.
    Em 2024, autoridades confirmaram o retorno do salmão a partes da bacia do Klamath, em Oregon, onde ele não era observado desde o início do século passado. Pesquisadores atribuem essa rápida recuperação ao forte instinto migratório da espécie, capaz de localizar antigos locais de desova mesmo após décadas de ausência. Foto: Reproduc?a?o/ABC10
  • Para muitos especialistas, a velocidade do retorno demonstrou a capacidade de regeneração dos ecossistemas quando barreiras artificiais são removidas e as condições naturais são restabelecidas. Além dos benefícios ambientais, a recuperação do rio possui profundo significado cultural para povos indígenas da região, como os Yurok, Karuk, Hoopa, Shasta e Klamath.
    Para muitos especialistas, a velocidade do retorno demonstrou a capacidade de regeneração dos ecossistemas quando barreiras artificiais são removidas e as condições naturais são restabelecidas. Além dos benefícios ambientais, a recuperação do rio possui profundo significado cultural para povos indígenas da região, como os Yurok, Karuk, Hoopa, Shasta e Klamath. Foto: Wikimedia Commons/MPSharwood
  • Em um contexto global de transição energética e recuperação de ecossistemas, a experiência norte-americana demonstrou que, em determinadas circunstâncias, restaurar o fluxo natural de um rio pode trazer ganhos ecológicos, sociais e culturais significativos.
    Em um contexto global de transição energética e recuperação de ecossistemas, a experiência norte-americana demonstrou que, em determinadas circunstâncias, restaurar o fluxo natural de um rio pode trazer ganhos ecológicos, sociais e culturais significativos. Foto: Flickr - Bureau of Land Management Oregon and Washington
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