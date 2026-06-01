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Demolição de barragens transforma rio Klamath em símbolo de recuperação ambiental nos Estados Unidos
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O Chinook, também conhecido como salmão-rei, é a maior espécie de salmão do Oceano Pacífico e pode atingir mais de 1,5 metro de comprimento e pesar acima de 50 quilos. Ele nasce em rios de água doce, migra para o oceano, onde passa grande parte da vida, e retorna ao rio de origem para se reproduzir. Esse peixe desempenha papel fundamental nos ecossistemas do noroeste da América do Norte e possui enorme importância cultural. Foto: Wikimedia Commons/Roger Tabor/USFWS
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Em 2024, autoridades confirmaram o retorno do salmão a partes da bacia do Klamath, em Oregon, onde ele não era observado desde o início do século passado. Pesquisadores atribuem essa rápida recuperação ao forte instinto migratório da espécie, capaz de localizar antigos locais de desova mesmo após décadas de ausência. Foto: Reproduc?a?o/ABC10
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Para muitos especialistas, a velocidade do retorno demonstrou a capacidade de regeneração dos ecossistemas quando barreiras artificiais são removidas e as condições naturais são restabelecidas. Além dos benefícios ambientais, a recuperação do rio possui profundo significado cultural para povos indígenas da região, como os Yurok, Karuk, Hoopa, Shasta e Klamath. Foto: Wikimedia Commons/MPSharwood
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Em um contexto global de transição energética e recuperação de ecossistemas, a experiência norte-americana demonstrou que, em determinadas circunstâncias, restaurar o fluxo natural de um rio pode trazer ganhos ecológicos, sociais e culturais significativos. Foto: Flickr - Bureau of Land Management Oregon and Washington
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