Demolição de barragens transforma rio Klamath em símbolo de recuperação ambiental nos Estados Unidos

O Chinook, também conhecido como salmão-rei, é a maior espécie de salmão do Oceano Pacífico e pode atingir mais de 1,5 metro de comprimento e pesar acima de 50 quilos. Ele nasce em rios de água doce, migra para o oceano, onde passa grande parte da vida, e retorna ao rio de origem para se reproduzir. Esse peixe desempenha papel fundamental nos ecossistemas do noroeste da América do Norte e possui enorme importância cultural. Foto: Wikimedia Commons/Roger Tabor/USFWS