Orange é uma cidade norte-americana que leva no nome a laranja, fruta símbolo de frescor e vitalidade, sendo marcante na agricultura e na culinária mundial. O município se destaca por festivais comunitários e pela valorização de sua produção agrícola, atraindo visitantes interessados em vivências ligadas à tradição agrícola. O nome Orange tornou-se um atrativo turístico e cultural relevante para quem busca experiências singulares, além de reforçar o vínculo da cidade com sua história e economia. Foto: Robert A. Estremo wikimedia commons