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Quando a fruta vira endereço: cidades que carregam nomes curiosos

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Redação Flipar
  • Ao longo do tempo, esses lugares transformaram a referência frutífera em parte de sua marca, seja em festivais, na gastronomia ou na forma como se apresentam ao mundo. A presença das frutas nos nomes urbanos desperta curiosidade e cria uma atmosfera acolhedora. Conhecer cidades com nomes de frutas é mergulhar em destinos que amadurecem em significado e encantam pela originalidade.
    Ao longo do tempo, esses lugares transformaram a referência frutífera em parte de sua marca, seja em festivais, na gastronomia ou na forma como se apresentam ao mundo. A presença das frutas nos nomes urbanos desperta curiosidade e cria uma atmosfera acolhedora. Conhecer cidades com nomes de frutas é mergulhar em destinos que amadurecem em significado e encantam pela originalidade. Foto: imagem gerada por i.a
  • Orange é uma cidade norte-americana que leva no nome a laranja, fruta símbolo de frescor e vitalidade, sendo marcante na agricultura e na culinária mundial. O município se destaca por festivais comunitários e pela valorização de sua produção agrícola, atraindo visitantes interessados em vivências ligadas à tradição agrícola. O nome Orange tornou-se um atrativo turístico e cultural relevante para quem busca experiências singulares, além de reforçar o vínculo da cidade com sua história e economia.
    Orange é uma cidade norte-americana que leva no nome a laranja, fruta símbolo de frescor e vitalidade, sendo marcante na agricultura e na culinária mundial. O município se destaca por festivais comunitários e pela valorização de sua produção agrícola, atraindo visitantes interessados em vivências ligadas à tradição agrícola. O nome Orange tornou-se um atrativo turístico e cultural relevante para quem busca experiências singulares, além de reforçar o vínculo da cidade com sua história e economia. Foto: Robert A. Estremo wikimedia commons
  • Appleton, nos Estados Unidos, é uma cidade cujo nome deriva da maçã, fruta associada à saúde e ao conhecimento, e essa simbologia se conecta à sua história e identidade. O município é conhecido por eventos culturais e pela valorização de espaços verdes, que reforçam a ligação entre comunidade e natureza. O nome Appleton fortalece sua imagem como destino acolhedor e vibrante, atraindo visitantes em busca de experiências únicas e memoráveis.
    Appleton, nos Estados Unidos, é uma cidade cujo nome deriva da maçã, fruta associada à saúde e ao conhecimento, e essa simbologia se conecta à sua história e identidade. O município é conhecido por eventos culturais e pela valorização de espaços verdes, que reforçam a ligação entre comunidade e natureza. O nome Appleton fortalece sua imagem como destino acolhedor e vibrante, atraindo visitantes em busca de experiências únicas e memoráveis. Foto: Pixabay
  • Cherry Hill, em Nova Jersey, recebeu esse nome por causa das cerejeiras que eram abundantes na região no século 19. Hoje é uma cidade de médio porte, conhecida por centros comerciais e pela proximidade com Filadélfia. O nome permanece como referência histórica às antigas plantações de cereja que marcaram sua origem
    Cherry Hill, em Nova Jersey, recebeu esse nome por causa das cerejeiras que eram abundantes na região no século 19. Hoje é uma cidade de médio porte, conhecida por centros comerciais e pela proximidade com Filadélfia. O nome permanece como referência histórica às antigas plantações de cereja que marcaram sua origem Foto: Tinton5 - wikimedia commons
  • Peachland, na Colúmbia Britânica, ganhou o nome por causa dos pomares de pêssego que prosperaram às margens do lago Okanagan. A cidade canadense é hoje destino turístico, com vinícolas, trilhas e esportes aquáticos. O nome mantém viva a memória da fruticultura que impulsionou seu desenvolvimento inicial.
    Peachland, na Colúmbia Britânica, ganhou o nome por causa dos pomares de pêssego que prosperaram às margens do lago Okanagan. A cidade canadense é hoje destino turístico, com vinícolas, trilhas e esportes aquáticos. O nome mantém viva a memória da fruticultura que impulsionou seu desenvolvimento inicial. Foto: Extemporalist wikimedia commons
  • Lemon Grove, na Califórnia, surgiu como comunidade agrícola dedicada ao cultivo de limões no início do século 20. A cidade ainda preserva o “Maior Limão do Mundo”, simplesmente um monumento de concreto de 1928 e que virou símbolo local. O nome destaca a herança agrícola e continua sendo usado como marca turística.
    Lemon Grove, na Califórnia, surgiu como comunidade agrícola dedicada ao cultivo de limões no início do século 20. A cidade ainda preserva o “Maior Limão do Mundo”, simplesmente um monumento de concreto de 1928 e que virou símbolo local. O nome destaca a herança agrícola e continua sendo usado como marca turística. Foto: Allan Ferguson wikimedia commons
  • Melun é uma pequena comuna francesa cujo nome remete ao melão, fruta cultivada na região desde a Idade Média. A cidade se desenvolveu em torno da agricultura e mantém mercados locais que valorizam produtos frescos. O nome é um registro direto da importância histórica da fruticultura para a comunidade.
    Melun é uma pequena comuna francesa cujo nome remete ao melão, fruta cultivada na região desde a Idade Média. A cidade se desenvolveu em torno da agricultura e mantém mercados locais que valorizam produtos frescos. O nome é um registro direto da importância histórica da fruticultura para a comunidade. Foto: Tej wikimedia commons
  • Grapevine, no Texas, recebeu esse nome pelas videiras silvestres que cresciam na área no século 19. Hoje é conhecida por vinícolas, festivais de vinho e pelo aeroporto internacional de Dallas-Fort Worth. O nome Grapevine conecta passado agrícola e presente turístico, consolidando a cidade como polo cultural.
    Grapevine, no Texas, recebeu esse nome pelas videiras silvestres que cresciam na área no século 19. Hoje é conhecida por vinícolas, festivais de vinho e pelo aeroporto internacional de Dallas-Fort Worth. O nome Grapevine conecta passado agrícola e presente turístico, consolidando a cidade como polo cultural. Foto: Renelibrary - wikimedia commons
  • Plymouth, no sudoeste da Inglaterra, tem origem medieval e seu nome vem do rio Plym, associado ao termo antigo para “ameixeira”. A cidade cresceu como porto estratégico, sendo ponto de partida dos Peregrinos rumo à América em 1620. Hoje é um centro urbano importante, com forte ligação à Marinha Real e ao comércio marítimo.
    Plymouth, no sudoeste da Inglaterra, tem origem medieval e seu nome vem do rio Plym, associado ao termo antigo para “ameixeira”. A cidade cresceu como porto estratégico, sendo ponto de partida dos Peregrinos rumo à América em 1620. Hoje é um centro urbano importante, com forte ligação à Marinha Real e ao comércio marítimo. Foto: Imagem de Eleonora Pavlovska por Pixabay
  • Strawberry, no Arkansas, recebeu o nome pela abundância de morangos cultivados na região. A cidade norte-americana mantém festivais anuais que celebram a fruta e atraem visitantes. O cultivo de morangos ainda é parte da economia local, reforçando sua identidade agrícola. O nome Strawberry funciona como marca turística e cultural da comunidade.
    Strawberry, no Arkansas, recebeu o nome pela abundância de morangos cultivados na região. A cidade norte-americana mantém festivais anuais que celebram a fruta e atraem visitantes. O cultivo de morangos ainda é parte da economia local, reforçando sua identidade agrícola. O nome Strawberry funciona como marca turística e cultural da comunidade. Foto: Frank Schulenburg wikimedia commons
  • Banana, em Queensland, na Austrália, não foi batizada pela fruta, mas curiosamente por um boi chamado “Banana” famoso na região durante o século 19. Apesar disso, o nome inusitado atrai atenção e virou marca registrada da cidade. Muitos associam à fruta. Atualmente, Banana é um centro agrícola importante, com produção consistente de gado e grãos.
    Banana, em Queensland, na Austrália, não foi batizada pela fruta, mas curiosamente por um boi chamado “Banana” famoso na região durante o século 19. Apesar disso, o nome inusitado atrai atenção e virou marca registrada da cidade. Muitos associam à fruta. Atualmente, Banana é um centro agrícola importante, com produção consistente de gado e grãos. Foto:
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