Quais são as vantagens da lâmpada de cor branca?

Porém, ao pesquisar sobre o assunto, percebe-se que cada cor possui particularidades, vantagens e desvantagens. Uma das principais diferenças entre a luz branca e a luz amarela está na sensação transmitida ao ambiente. A luz amarela produz um efeito mais aconchegante e relaxante, sendo muito utilizada em quartos e salas de estar. Já em locais de estudo e trabalho, a iluminação branca pode auxiliar na leitura e na percepção de detalhes. Assim, a escolha entre luz branca e luz amarela depende tant Foto: Imagem Gerada por IA