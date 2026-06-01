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Quais são as vantagens da lâmpada de cor branca?
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Porém, ao pesquisar sobre o assunto, percebe-se que cada cor possui particularidades, vantagens e desvantagens. Uma das principais diferenças entre a luz branca e a luz amarela está na sensação transmitida ao ambiente. A luz amarela produz um efeito mais aconchegante e relaxante, sendo muito utilizada em quartos e salas de estar. Já em locais de estudo e trabalho, a iluminação branca pode auxiliar na leitura e na percepção de detalhes. Assim, a escolha entre luz branca e luz amarela depende tant Foto: Imagem Gerada por IA
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Outro ponto de destaque é quanto o avanço das lâmpadas LED tornou a iluminação branca ainda mais comum em diversos tipos de construções. Atualmente, existem diferentes tipos de lâmpadas brancas disponíveis no mercado, incluindo modelos fluorescentes, halógenos e LED. Foto: Divulgação
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As lâmpadas LED são as mais utilizadas, pois apresentam maior eficiência energética, maior durabilidade e menor consumo de energia. Além disso, elas produzem menos calor quando comparadas às antigas lâmpadas incandescentes e podem ser encontradas em diferentes intensidades e temperaturas de cor. Isso permite adaptar a iluminação de acordo com a necessidade de cada ambiente. Foto: Divulgação
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Na iluminação pública, a escolha das luzes também é importante. Em muitas regiões do Brasil, a luz branca vem substituindo a luz laranja em estradas, rodovias e espaços públicos ao ar livre, especialmente em locais com grande circulação de pessoas. Isso ocorre porque ela oferece maior visibilidade, clareza e melhor reconhecimento de detalhes, favorecendo a sensação de segurança e a circulação durante a noite. Foto: Imagem Gerada por IA
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Apesar das vantagens, especialistas recomendam cuidado na escolha da temperatura da cor. Luzes excessivamente frias podem causar uma sensação artificial ou desconfortável em alguns ambientes residenciais. O ideal é equilibrar funcionalidade e conforto visual conforme a finalidade de cada espaço. Dessa forma, a iluminação pode contribuir tanto para a estética quanto para o bem-estar das pessoas. Foto: Imagem Gerada por IA