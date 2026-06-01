O que é a planta-telegráfica? Conheça a espécie de planta que se mexe sozinha

A origem da planta-telegráfica está no sul e sudeste da Ásia, especialmente em países como Índia, Bangladesh e Sri Lanka. Ela cresce melhor em regiões tropicais e subtropicais, onde encontra clima quente e úmido favorável ao desenvolvimento. O nome “planta-telegráfica” surgiu no século 19 porque seus movimentos lembravam os antigos sinais visuais utilizados em sistemas de telégrafo. Foto: Wikimedia Commons / Paul Taubert