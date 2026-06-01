Coleira ainda divide opiniões; veja curiosidades sobre o comportamento dos gatos

Por isso, a adaptação deve ser gradual e sempre observada de perto pelos tutores. Especialistas recomendam modelos leves, ajustados corretamente e com fecho de segurança, que se solta caso a coleira fique presa. Quando bem escolhida e aceita pelo animal, ela pode ser uma aliada importante na identificação sem comprometer o bem-estar do gato. Foto: Imagem gerada por IA