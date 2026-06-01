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Coleira ainda divide opiniões; veja curiosidades sobre o comportamento dos gatos

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Redação Flipar
  • Alguns gatos demonstram desconforto ao tentar retirar a coleira com as patas, coçam excessivamente a região do pescoço ou passam a se movimentar de forma diferente. Em certos casos, também podem surgir sinais de estresse, como o rabo eriçado, postura mais tensa, inquietação ou mudanças de comportamento.
    Alguns gatos demonstram desconforto ao tentar retirar a coleira com as patas, coçam excessivamente a região do pescoço ou passam a se movimentar de forma diferente. Em certos casos, também podem surgir sinais de estresse, como o rabo eriçado, postura mais tensa, inquietação ou mudanças de comportamento. Foto: Imagem gerada por IA
  • Por isso, a adaptação deve ser gradual e sempre observada de perto pelos tutores. Especialistas recomendam modelos leves, ajustados corretamente e com fecho de segurança, que se solta caso a coleira fique presa. Quando bem escolhida e aceita pelo animal, ela pode ser uma aliada importante na identificação sem comprometer o bem-estar do gato.
    Por isso, a adaptação deve ser gradual e sempre observada de perto pelos tutores. Especialistas recomendam modelos leves, ajustados corretamente e com fecho de segurança, que se solta caso a coleira fique presa. Quando bem escolhida e aceita pelo animal, ela pode ser uma aliada importante na identificação sem comprometer o bem-estar do gato. Foto: Imagem gerada por IA
  • Gatos, aliás, são pets populares em todo o mundo, e também são conhecidos por sua inteligência, exibindo diversas características de astúcia e adaptação aos ambientes.
    Gatos, aliás, são pets populares em todo o mundo, e também são conhecidos por sua inteligência, exibindo diversas características de astúcia e adaptação aos ambientes. Foto: Dietmar Ludmann/Unsplash
  • Suas habilidades de aprendizado e percepção sensorial aguçada são um diferencial. O comportamento independente, curioso e teimoso também é uma característica marcante.
    Suas habilidades de aprendizado e percepção sensorial aguçada são um diferencial. O comportamento independente, curioso e teimoso também é uma característica marcante. Foto: Site Freepick
  • Ao mesmo tempo os gatos demonstram afeto, expressando carinho através de gestos, como o ronronar, o que os transforma em fascinantes companheiros.
    Ao mesmo tempo os gatos demonstram afeto, expressando carinho através de gestos, como o ronronar, o que os transforma em fascinantes companheiros. Foto: Freepik
  • Os gatos podem emitir aproximadamente 100 barulhos e sons distintos, enquanto um cachorro produz cerca de 10. O cérebro de um gato apresenta uma semelhança biológica mais próxima ao cérebro humano do que o cérebro de um cão, compartilhando uma região responsável pelas emoções.
    Os gatos podem emitir aproximadamente 100 barulhos e sons distintos, enquanto um cachorro produz cerca de 10. O cérebro de um gato apresenta uma semelhança biológica mais próxima ao cérebro humano do que o cérebro de um cão, compartilhando uma região responsável pelas emoções. Foto: Kim Davies Unsplash
  • Em geral, os gatos vivem até 20 anos, dedicando grande parte de sua vida ao sono, já que passam 2/3 do seu dia dormindo, ou seja, permanecem acordados por aproximadamente 7 anos.
    Em geral, os gatos vivem até 20 anos, dedicando grande parte de sua vida ao sono, já que passam 2/3 do seu dia dormindo, ou seja, permanecem acordados por aproximadamente 7 anos. Foto: Divulgação Petlove
  • A capacidade auditiva de um felino supera a de um canino, sendo capaz de detectar sons de alta frequência, aproximadamente 2 oitavas acima do alcance humano.
    A capacidade auditiva de um felino supera a de um canino, sendo capaz de detectar sons de alta frequência, aproximadamente 2 oitavas acima do alcance humano. Foto: Pixabay
  • A visão dos gatos é dual e esférica: superior em ambientes com contornos indefinidos, mas inferior na percepção de cores em comparação com os humanos. Cientistas sugerem que os gatos podem ver a grama em tons de vermelho.
    A visão dos gatos é dual e esférica: superior em ambientes com contornos indefinidos, mas inferior na percepção de cores em comparação com os humanos. Cientistas sugerem que os gatos podem ver a grama em tons de vermelho. Foto: freepik
  • A habilidade de um gato retornar ao seu lar é denominada
    A habilidade de um gato retornar ao seu lar é denominada "psi-viagem". Especialistas teorizam que os felinos utilizam a angulação da luz solar ou células magnéticas cerebrais como uma bússola. Foto: Joanna Fotógrafa/Pixabay
  • Como um gato tem a expectativa de vida de até 20 anos, isso equivale a cerca de um século da vida humana.
    Como um gato tem a expectativa de vida de até 20 anos, isso equivale a cerca de um século da vida humana. Foto: Borna Bevanda Unsplash
  • O motivo pelo qual os gatos ronronam permanece incerto. Veterinários sugerem que as cordas vocais vibram na parte mais profunda da garganta, com um músculo na laringe abrindo e fechando a passagem do ar 25 vezes por segundo.
    O motivo pelo qual os gatos ronronam permanece incerto. Veterinários sugerem que as cordas vocais vibram na parte mais profunda da garganta, com um músculo na laringe abrindo e fechando a passagem do ar 25 vezes por segundo. Foto: Roberto Huczek Unsplash
  • No planeta, há mais de meio bilhão de gatos de estimação, com cerca de 40 raças oficialmente apuradas.
    No planeta, há mais de meio bilhão de gatos de estimação, com cerca de 40 raças oficialmente apuradas. Foto: Imagem de K L por Pixabay
  • Os gatos podem atingir a velocidade de 49 km por hora em corridas de curta distância e são capazes de dar saltos que correspondem a cinco vezes a sua altura em um único pulo.
    Os gatos podem atingir a velocidade de 49 km por hora em corridas de curta distância e são capazes de dar saltos que correspondem a cinco vezes a sua altura em um único pulo. Foto: Pixabay
  • A diversidade de raças de gatos revela características diferentes entre eles, uma delas é a inteligência. Raças consideradas extremamente espertas incluem: Gato Siamês, Gato da Birmânia, Gato Angorá, Gato Bengal e Gato Abissínio.
    A diversidade de raças de gatos revela características diferentes entre eles, uma delas é a inteligência. Raças consideradas extremamente espertas incluem: Gato Siamês, Gato da Birmânia, Gato Angorá, Gato Bengal e Gato Abissínio. Foto: Imagem de Andreas Lischka por Pixabay
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