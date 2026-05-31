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Gafe em homenagem a Alceu Valença reacende confusão histórica com Zé Ramalho
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O equívoco chamou atenção porque a versão executada no evento era justamente a gravação do próprio Zé Ramalho. Apesar da gafe, a solenidade ocorreu normalmente, e Alceu recebeu a honraria concedida em reconhecimento à sua ligação com Fortaleza, onde participa regularmente de eventos e ajuda a divulgar a cultura musical nordestina. Na foto, Alceu fazendo show em Fortaleza. Foto: Foto: Karyme França / Divulgação
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A confusão entre Alceu Valença e Zé Ramalho acontece com frequência porque os dois surgiram como grandes nomes da música nordestina, ganharam projeção nacional em épocas semelhantes e compartilham influências ligadas à cultura popular da região. Foto:
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Além disso, ambos possuem repertórios marcantes, vozes facilmente reconhecíveis e já interpretaram canções um do outro em diferentes ocasiões, o que ajuda a reforçar a associação feita por parte do público. Foto: Instagram
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Nscido em 1º de julho de 1946, na cidade de São Bento do Una, localizada no Agreste de Pernambuco, Alceu Valença construiu uma carreira marcada por mistura de ritmos . Foto: Thales123 - wikimedia commons
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Ele sempre uniu ritmos regionais com elementos do rock e da música popular brasileira. Desde os anos 1970, tornou-se conhecido por seu estilo vibrante, que incorpora referências do frevo, do maracatu e de outras manifestações culturais nordestinas Foto: Prefeitura de Olinda wikimedia commons
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Entre seus maiores sucessos estão canções como “Anunciação”, “La Belle de Jour”, “Tropicana” e “Girassol”. Ao longo das décadas, o artista manteve forte presença nos palcos brasileiros e consolidou uma das trajetórias mais duradouras da música nacional. Foto: Reprodução Instagram
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Alceu também ganhou reconhecimento por suas apresentações ao vivo, especialmente durante o carnaval de Olinda e Recife. Sua obra ajudou a ampliar a visibilidade da cultura pernambucana e influenciou diferentes gerações de músicos brasileiros. Foto: Reprodução Instagram
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Nascido em 3 de outubro de 1949, na cidade de Brejo do Cruz, no interior da Paraíba, Zé Ramalho despontou nacionalmente no fim da década de 1970. Foto: Carlos Ebert wikimedia commons
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Zé Ramalho destacou-se com um estilo singular que combina diversas inspirações , como elementos do folk, do rock, da música regional e de influências místicas. Foto: Reprodução Instagram
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Sua voz grave e suas letras cheias de simbolismos se tornaram marcas registradas de sua carreira. O cantor é autor de sucessos como “Avôhai”, “Chão de Giz”, “Frevo Mulher”, “Admirável Gado Novo” e “Jacarepaguá Blues”. Foto: Reprodução Instagram
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Com dezenas de álbuns lançados, Zé Ramalho se consolidou como um dos compositores mais respeitados da música brasileira e segue atraindo público de diferentes gerações. Foto: Viradal wikimedia commons