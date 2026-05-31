Gafe em homenagem a Alceu Valença reacende confusão histórica com Zé Ramalho

O equívoco chamou atenção porque a versão executada no evento era justamente a gravação do próprio Zé Ramalho. Apesar da gafe, a solenidade ocorreu normalmente, e Alceu recebeu a honraria concedida em reconhecimento à sua ligação com Fortaleza, onde participa regularmente de eventos e ajuda a divulgar a cultura musical nordestina. Na foto, Alceu fazendo show em Fortaleza. Foto: Foto: Karyme França / Divulgação