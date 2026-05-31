Fruta Cristalizada: do luxo medieval ao doce que ilumina tradições

A fruta cristalizada surgiu na Europa medieval, quando o açúcar começou a ser usado como conservante em alimentos. As frutas eram cozidas em calda até absorverem o doce e ganharem longa durabilidade, tornando-se iguarias raras. Essa técnica foi difundida em conventos e cozinhas aristocráticas, reforçando seu status de luxo. No Brasil, adaptou-se às frutas tropicais e ganhou espaço em festas religiosas e populares, ampliando sua relevância cultural. Foto: Luisella Planeta - Pixabay