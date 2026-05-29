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Peixes que ficam incríveis na brasa e merecem espaço no churrasco

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Redação Flipar
  • Além do sabor, muita gente busca opções que não grudem facilmente na grelha ou se desfaçam durante o preparo. Veja a seguir alguns dos peixes mais citados entre os favoritos para assar no carvão e que costumam render pratos muito elogiados.
    Além do sabor, muita gente busca opções que não grudem facilmente na grelha ou se desfaçam durante o preparo. Veja a seguir alguns dos peixes mais citados entre os favoritos para assar no carvão e que costumam render pratos muito elogiados. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O robalo aparece entre os peixes mais valorizados para churrasqueira por causa da carne firme e do sabor suave. Ele pode ser preparado inteiro na grelha e costuma combinar bem com ervas frescas e legumes assados.
    O robalo aparece entre os peixes mais valorizados para churrasqueira por causa da carne firme e do sabor suave. Ele pode ser preparado inteiro na grelha e costuma combinar bem com ervas frescas e legumes assados. Foto: imagem gerada por i.a
  • A tilápia é uma das opções mais populares no Brasil por causa do preço acessível e da facilidade de preparo. Filés e bandas costumam ser usados em grelhas, principalmente com manteiga, alho e limão.
    A tilápia é uma das opções mais populares no Brasil por causa do preço acessível e da facilidade de preparo. Filés e bandas costumam ser usados em grelhas, principalmente com manteiga, alho e limão. Foto: imagem gerada por i.a
  • A sardinha chama atenção pelo sabor marcante e pela rapidez no preparo. Em muitos lugares, ela é assada inteira sobre a grelha apenas com sal grosso, ficando crocante por fora e macia por dentro.
    A sardinha chama atenção pelo sabor marcante e pela rapidez no preparo. Em muitos lugares, ela é assada inteira sobre a grelha apenas com sal grosso, ficando crocante por fora e macia por dentro. Foto: imagem gerada por i.a
  • O tambaqui ficou conhecido em várias regiões por causa da costela assada na brasa. A gordura natural ajuda a manter a carne úmida durante o preparo e cria uma superfície dourada muito apreciada.
    O tambaqui ficou conhecido em várias regiões por causa da costela assada na brasa. A gordura natural ajuda a manter a carne úmida durante o preparo e cria uma superfície dourada muito apreciada. Foto: imagem gerada por i.a
  • O salmão também aparece em churrasqueiras, principalmente em postas mais altas. A carne rosada costuma ficar suculenta quando preparada em fogo médio, especialmente acompanhada de ervas e molhos leves.
    O salmão também aparece em churrasqueiras, principalmente em postas mais altas. A carne rosada costuma ficar suculenta quando preparada em fogo médio, especialmente acompanhada de ervas e molhos leves. Foto: imagem gerada por i.a
  • A tainha é muito usada em cidades litorâneas, principalmente durante períodos de pesca mais intensa. Quando assada inteira, costuma manter boa textura e combina com recheios simples à base de farinha e temperos.
    A tainha é muito usada em cidades litorâneas, principalmente durante períodos de pesca mais intensa. Quando assada inteira, costuma manter boa textura e combina com recheios simples à base de farinha e temperos. Foto: imagem gerada por i.a
  • A anchova é bastante valorizada em restaurantes especializados em peixes na brasa. Ela apresenta carne firme e sabor intenso, além de suportar bem altas temperaturas sem perder muita umidade.
    A anchova é bastante valorizada em restaurantes especializados em peixes na brasa. Ela apresenta carne firme e sabor intenso, além de suportar bem altas temperaturas sem perder muita umidade. Foto: imagem gerada por i.a
  • O linguado costuma aparecer em versões mais delicadas, normalmente em filés grelhados. Mesmo sendo mais fino, ele pode funcionar bem na churrasqueira quando preparado com cuidado e grelhas apropriadas.
    O linguado costuma aparecer em versões mais delicadas, normalmente em filés grelhados. Mesmo sendo mais fino, ele pode funcionar bem na churrasqueira quando preparado com cuidado e grelhas apropriadas. Foto: imagem gerada por i.a
  • O pargo é conhecido pela carne clara e consistente, que facilita o preparo em brasas médias. Em muitos restaurantes, ele é servido inteiro, acompanhado de legumes, azeite e ervas aromáticas.
    O pargo é conhecido pela carne clara e consistente, que facilita o preparo em brasas médias. Em muitos restaurantes, ele é servido inteiro, acompanhado de legumes, azeite e ervas aromáticas. Foto: imagem gerada por i.a
  • O badejo chama atenção pela textura macia e pelo sabor considerado sofisticado. Ele costuma aparecer em postas grossas, que ajudam a evitar que o peixe resseque rapidamente durante o preparo.
    O badejo chama atenção pela textura macia e pelo sabor considerado sofisticado. Ele costuma aparecer em postas grossas, que ajudam a evitar que o peixe resseque rapidamente durante o preparo. Foto: imagem gerada por i.a
  • O namorado é outro peixe muito usado em receitas assadas na churrasqueira. A carne firme facilita o manuseio na grelha e costuma agradar quem prefere sabores mais suaves e menos gordurosos.
    O namorado é outro peixe muito usado em receitas assadas na churrasqueira. A carne firme facilita o manuseio na grelha e costuma agradar quem prefere sabores mais suaves e menos gordurosos. Foto: imagem gerada por i.a
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