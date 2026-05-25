O que são as ‘Velella velella’, que intrigaram banhistas em praias da Califórnia

Apesar da aparência semelhante à de águas-vivas, a espécie Velella velella pertence a um grupo diferente, embora tenha parentesco próximo com esses animais. Todos os anos, especialmente durante a primavera, grandes quantidades aparecem no litoral do Pacífico. Segundo especialistas, o fenômeno ocorre há milhões de anos, mas em determinados períodos os ventos sopram com intensidade suficiente para empurrar esses organismos em direção às praias, criando verdadeiros tapetes azuis ao longo da costa. Foto: Reprodução/YouTube NBCLA