Salep: conheça a bebida quente turca bastante consumida no inverno

No entanto, o termo “salep” não se refere apenas à bebida pronta. A palavra também é usada para nomear o principal ingrediente utilizado em sua preparação. Assim, o salep também é um pó produzido a partir de tubérculos secos de determinadas espécies de orquídeas. Rico em amido, esse ingrediente possui grande capacidade de engrossar líquidos quentes e criar uma textura cremosa. Foto: Wikimedia Commons / E4024