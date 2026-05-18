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Salep: conheça a bebida quente turca bastante consumida no inverno

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Redação Flipar
  • No entanto, o termo “salep” não se refere apenas à bebida pronta. A palavra também é usada para nomear o principal ingrediente utilizado em sua preparação. Assim, o salep também é um pó produzido a partir de tubérculos secos de determinadas espécies de orquídeas. Rico em amido, esse ingrediente possui grande capacidade de engrossar líquidos quentes e criar uma textura cremosa.
    No entanto, o termo “salep” não se refere apenas à bebida pronta. A palavra também é usada para nomear o principal ingrediente utilizado em sua preparação. Assim, o salep também é um pó produzido a partir de tubérculos secos de determinadas espécies de orquídeas. Rico em amido, esse ingrediente possui grande capacidade de engrossar líquidos quentes e criar uma textura cremosa. Foto: Wikimedia Commons / E4024
  • Por causa dessa característica, o produto ganhou importância histórica na culinária turca e em outras regiões do antigo Império Otomano. Os otomanos também utilizavam o salep no preparo de sobremesas. Além disso, o ingrediente era usado em diferentes regiões do mundo árabe para produzir sorvete. Na Turquia, esse sorvete é conhecido como sorvete Mara?, em homenagem à cidade de Kahramanmara?.
    Por causa dessa característica, o produto ganhou importância histórica na culinária turca e em outras regiões do antigo Império Otomano. Os otomanos também utilizavam o salep no preparo de sobremesas. Além disso, o ingrediente era usado em diferentes regiões do mundo árabe para produzir sorvete. Na Turquia, esse sorvete é conhecido como sorvete Mara?, em homenagem à cidade de Kahramanmara?. Foto: Wikimedia Commons / E4024
  • Já a bebida leva poucos ingredientes além do pó de salep. A receita é simples, embora a parte mais difícil seja encontrar o ingrediente principal. Inclusive, a exportação do pó de salep da Turquia é proibida. O preparo normalmente leva leite quente, açúcar e o pó extraído das orquídeas, aquecidos lentamente até atingir uma consistência mais espessa.
    Já a bebida leva poucos ingredientes além do pó de salep. A receita é simples, embora a parte mais difícil seja encontrar o ingrediente principal. Inclusive, a exportação do pó de salep da Turquia é proibida. O preparo normalmente leva leite quente, açúcar e o pó extraído das orquídeas, aquecidos lentamente até atingir uma consistência mais espessa. Foto: Wikimedia Commons / E4024
  • Algumas pessoas preferem o salep mais líquido, enquanto outras apreciam uma textura extremamente cremosa. Como a bebida continua engrossando enquanto esfria, o ponto ideal varia bastante conforme o gosto pessoal. Em muitos lugares da Turquia, a finalização inclui uma generosa camada de canela em pó.
    Algumas pessoas preferem o salep mais líquido, enquanto outras apreciam uma textura extremamente cremosa. Como a bebida continua engrossando enquanto esfria, o ponto ideal varia bastante conforme o gosto pessoal. Em muitos lugares da Turquia, a finalização inclui uma generosa camada de canela em pó. Foto: Wikimedia Commons / E4024
  • Antigamente, vendedores ambulantes costumavam vender a bebida pelas ruas durante as manhãs de inverno. Atualmente, o salep aparece em diversas cafeterias turcas. Além disso, muitos supermercados comercializam sachês instantâneos prontos para o preparo rápido da bebida em casa.
    Antigamente, vendedores ambulantes costumavam vender a bebida pelas ruas durante as manhãs de inverno. Atualmente, o salep aparece em diversas cafeterias turcas. Além disso, muitos supermercados comercializam sachês instantâneos prontos para o preparo rápido da bebida em casa. Foto: Wikimedia Commons / Emna Mizouni
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