Herói nacional: Conheça praças ligadas à história de Tiradentes no Rio de Janeiro

A Praça Tiradentes recebeu esse nome em 1890, quase 100 anos após a morte do líder e mártir da Inconfidência Mineira. O espaço surgiu no século 17 e, inicialmente, foi chamado de Rossio Grande, uma referência ao Largo do Rossio de Lisboa, e depois Campo dos Ciganos, por cauda de tendas de ciganos, e, depois, Campo da Lampadosa, por causa da Igreja de Nossa Senhora da Lampadosa. Ainda foi chamado de Campo do Polé e Praça da Constituição, até receber o nome atual. Foto: Gaban - Wikimédia Commons