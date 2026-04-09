Animais
Temido e misterioso: dragão-de-komodo tem ‘dentes de ferro’ e ‘bactérias mortais’ na saliva
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Natural do arquipélago da Indonésia, especialmente das ilhas de Ilha de Komodo, Ilha de Rinca e Ilha de Flores, o Dragão-de-komodo é o maior lagarto vivo do planeta. Ele evoluiu de ancestrais varanídeos antigos que chegaram à região há milhões de anos. Foto: Mitch Hodiono/Unsplash
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Estudos indicam que seus antepassados eram ainda maiores e habitavam partes da Austrália, o que demonstra que essa espécie é remanescente de uma linhagem pré-histórica de milhões de anos. Foto: Freepik/vladimircech
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Com o isolamento geográfico dessas ilhas, esse animal desenvolveu características próprias e se tornou um superpredador local. Fisicamente, o dragão-de-komodo é um réptil que impressiona. Foto: Freepik/vladimircech
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Eles têm uma estrutura robusta, com machos podendo atingir 3 metros de comprimento e pesar mais de 90 quilos. Sua pele é revestida por escamas reforçadas com pequenos ossos chamados osteodermas, que funcionam como uma armadura natural contra mordidas de rivais. Foto: Wikimedia Commons/Jakub Ha?un
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Eles também têm uma uma cauda musculosa, dentes serrilhados semelhantes aos de tubarões, garras afiadas e uma língua bifurcada amarela que detecta partículas químicas no ar e ajuda a monitorar presas a quilômetros de distância. Foto: Dennis Schmidt/Unsplash
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Recentemente, um estudo feito por pesquisadores ingleses revelou que o dragão-de-komodo possui dentes revestidos de um tipo de ferro que funciona como um "revestimento", algo nunca antes visto em outros répteis. Foto: Divulgac?a?o/Aaron LeBlanc
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Antigamente, acreditava-se que apenas bactérias letais em sua saliva causavam a morte das presas, mas pesquisas indicaram a presença de glândulas de veneno complexas que impedem a coagulação do sangue e induzem o choque no animal atacado. Foto: Wikimedia Commons/Sulthon Nurur Rizki
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Em termos comportamentais, o dragão-de-komodo é predominantemente solitário e territorial, embora possa tolerar outros indivíduos em áreas com abundância de alimento. Eles costumam passar parte do dia descansando à sombra para economizar energia e evitar o calor intenso das ilhas tropicais. Foto: Timur Kozmenko/Unsplash
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Apesar do tamanho, um dragão-de-komodo consegue correr rapidamente em curtas distâncias quando necessário. Sua alimentação inclui cervos, javalis, aves, pequenos mamíferos e até carcaças. Em alguns casos, indivíduos adultos podem até praticar canibalismo, especialmente contra filhotes vulneráveis. Foto: Flickr - Adhi Rachdian
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As fêmeas depositam ovos em ninhos escavados no solo ou em montes abandonados por aves, e os filhotes nascem totalmente independentes. Durante os primeiros anos de vida, os jovens vivem em árvores para evitar predadores. Foto: Cibi Chakravarthi/Unsplash
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Atualmente, o dragão-de-komodo é considerado vulnerável devido à perda de habitat e mudanças ambientais relacionadas ao clima. Mesmo assim, esse animal ainda é um símbolo da biodiversidade e uma das criaturas mais fascinantes ainda existentes na Terra. Foto: Andrea Maverick/Pixabay