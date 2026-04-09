Espécies de animais cujos dentes são afiados

Ele se alimenta de sangue, geralmente de mamíferos e aves. Localiza as presas pelo calor corporal e olfato. Ao morder a pele, usa dentes afiados para uma incisão. Secreções em sua saliva evitam que o sangue coagule, permitindo que ele se alimente de forma contínua durante vários minutos. Foto: Reprodução de foto de Rede Social