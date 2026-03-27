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Caranguejo com toxina letal causa morte de influenciadora

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Redação Flipar
  • O caso gerou um alerta oficial à população para que evite o consumo de animais marinhos desconhecidos.
    O caso gerou um alerta oficial à população para que evite o consumo de animais marinhos desconhecidos. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • O caranguejo-do-diabo, consumido pela influenciadora, é uma das espécies mais perigosas de crustáceos do mundo.
    O caranguejo-do-diabo, consumido pela influenciadora, é uma das espécies mais perigosas de crustáceos do mundo. Foto: Reprodução/CORBARI and POUPIN
  • Ele vive principalmente em recifes de coral do Indo-Pacífico, em regiões como o <span class=Japão, Filipinas, Indonésia
    Ele vive principalmente em recifes de coral do Indo-Pacífico, em regiões como o Japão, Filipinas, Indonésia Foto: Wikimedia Commons/Sébastien Vasquez
  • Visualmente, ele chama a atenção por sua carapaça robusta, que pode atingir cerca de 10 centímetros.
    Visualmente, ele chama a atenção por sua carapaça robusta, que pode atingir cerca de 10 centímetros. Foto: Reprodução/Chan T. Y. and Lin C.W.
  • Além disso, apresenta uma coloração característica composta por manchas em tons de marrom, vermelho ou laranja sobre um fundo mais claro, além de ter pinças de pontas escuras.
    Além disso, apresenta uma coloração característica composta por manchas em tons de marrom, vermelho ou laranja sobre um fundo mais claro, além de ter pinças de pontas escuras. Foto: Flickr – Kate Dixon
  • Embora sua aparência possa parecer exótica ou atraente para o consumo, sua biologia esconde um perigo mortal.
    Embora sua aparência possa parecer exótica ou atraente para o consumo, sua biologia esconde um perigo mortal. Foto: Ewout Knoester/iNaturalist
  • Seus tecidos contêm concentrações altíssimas de neurotoxinas potentes, principalmente a saxitoxina e a tetrodotoxina.
    Seus tecidos contêm concentrações altíssimas de neurotoxinas potentes, principalmente a saxitoxina e a tetrodotoxina. Foto: Wikimedia Commons/Tylwyth Eldar
  • Diferente de animais peçonhentos que injetam veneno por meio de picadas ou ferroadas, o caranguejo-do-diabo é um animal venenoso por ingestão.
    Diferente de animais peçonhentos que injetam veneno por meio de picadas ou ferroadas, o caranguejo-do-diabo é um animal venenoso por ingestão. Foto: Reproduc?a?o
  • Essas toxinas podem causar formigamento nos lábios, língua e extremidades, náuseas, paralisia muscular, insuficiência respiratória e morte em casos graves.
    Essas toxinas podem causar formigamento nos lábios, língua e extremidades, náuseas, paralisia muscular, insuficiência respiratória e morte em casos graves. Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Reproduc?a?o
  • Predadores naturais tendem a evitar o caranguejo-do-diabo, possivelmente por reconhecerem sua coloração como um sinal de perigo.
    Predadores naturais tendem a evitar o caranguejo-do-diabo, possivelmente por reconhecerem sua coloração como um sinal de perigo. Foto: Daniel Eisenhauer/iNaturalist
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