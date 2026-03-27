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Ian McKellen questiona abordagem no filme “Hamnet”
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O longa acompanha o luto de William Shakespeare e de sua esposa Agnes após a morte do filho, sugerindo que a tragédia teria inspirado a criação da peça "Hamlet". McKellen, porém, considera que a narrativa toma liberdades excessivas em relação à história real. Foto: wikimedia commons Gage Skidmore
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O ator destacou uma cena específica em que Agnes assiste a uma peça pela primeira vez e afirmou achar improvável que a esposa do dramaturgo jamais tivesse visto teatro antes. Foto: wikimedia commons Raph_PH
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Sir Ian Murray McKellen nasceu em 25 de maio de 1939 em Burnley, Lancashire. Sua carreira notável se estende por mais de seis décadas. Reconhecido como um ícone cultural britânico, McKellen se destaca por suas atuações memoráveis ??tanto nos palcos quanto nas telas. Foto: flickr Gage Skidmore
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McKellen iniciou sua carreira nos palcos em meados da década de 1960, ganhando reconhecimento por suas performances em produções de Shakespeare. Assim, tornou-se mestre do teatro clássico, tendo interpretado diversos papéis de Shakespeare, incluindo o próprio Hamlet. Foto: flickr Southbanksteve
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Seu talento no teatro foi amplamente aclamado, levando-o a receber diversos prêmios, incluindo um Tony Award por sua atuação em "Amadeus" na Broadway. Foto: wikimedia commons/domínio público
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Embora tenha começado a atuar na TV na década de 1960, foi no cinema que McKellen alcançou fama mundial por vários papéis icônicos. Foto: reprodução
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No início dos anos 2000, ele interpretou o mago Gandalf na trilogia "O Senhor dos Anéis", dirigida por Peter Jackson. Ele também emprestou sua voz para diversos jogos da franquia. Ele ainda voltou a reprisar o papel na trilogia "O Hobbit", em 2012, 2013 e 2014. Foto: divulgação
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Outro dos personagens mais conhecidos da carreira de McKellen foi o vilão Magneto, da franquia "X-Men". Esses papéis não apenas lhe trouxeram fama mundial, mas também demonstraram sua habilidade em interpretar personagens carismáticos, tanto heróis quanto vilões. Foto: reprodução
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Além de seus papéis mais conhecidos, McKellen também trabalhou em outros filmes marcantes, "como Richard III" (1995), "Deuses e Monstros" (1998), "O Código Da Vinci" (2006) e "A Bela e a Fera" (2017). Interpretou também um dos personagens mais icônicos da literatura inglesa em "Sr. Sherlock Holmes". Foto: reprodução
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McKellen foi indicado ao Oscar em duas oportunidades, por "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel" (2001), na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, e "Deuses e Monstros" (1998), como Melhor Ator. Foto: reprodução
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Em 1991, McKellen foi nomeado Cavaleiro (KBE) por serviços ao teatro no Reino Unido. Em 2008, virou Companheiro de Honra (CH) por seus serviços ao drama e à igualdade. Foto: reprodução