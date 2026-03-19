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Santos: tradição, praias e história no coração do litoral paulista

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Redação Flipar
  • <p data-start=Santos atrai muitos visitantes por suas praias extensas, jardins à beira-mar e clima agradável. A cidade combina lazer, cultura e boa infraestrutura turística ao longo do litoral. Além do mar, oferece pontos interessantes para explorar — veja algumas das principais atrações do destino.

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    Santos atrai muitos visitantes por suas praias extensas, jardins à beira-mar e clima agradável. A cidade combina lazer, cultura e boa infraestrutura turística ao longo do litoral. Além do mar, oferece pontos interessantes para explorar — veja algumas das principais atrações do destino.

     Foto: Divulgação
  • <p>Catedral de Santos – Sede da diocese de Santos e da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Localizada no centro do município, foi inspirada em projeto do arquiteto alemão Maximilian Emil Hehl, o mesmo que projetou a Catedral da Sé, de São Paulo.</p>

    Catedral de Santos – Sede da diocese de Santos e da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Localizada no centro do município, foi inspirada em projeto do arquiteto alemão Maximilian Emil Hehl, o mesmo que projetou a Catedral da Sé, de São Paulo.

     Foto: Divulgação
  • <p>Museu do Café – Inaugurado em 1998, o prédio em estilo eclético apresenta exposições permanentes e temporárias que contam a história daquele que foi o principal produto de exportação brasileira entre o fim do século 19 e o início do século 20.</p>

    Museu do Café – Inaugurado em 1998, o prédio em estilo eclético apresenta exposições permanentes e temporárias que contam a história daquele que foi o principal produto de exportação brasileira entre o fim do século 19 e o início do século 20.

     Foto: ROGERIO CASSIMIRO/Wikimédia Commons e Divulgação
  • <p>Museu Pelé – Espaço permanente instalado no Casarão do Valongo, no centro da cidade, que reverencia o Rei do Futebol. O museu apresenta itens diversos do acervo pessoal do eterno Camisa 10 do Santos Futebol Clube.</p>

    Museu Pelé – Espaço permanente instalado no Casarão do Valongo, no centro da cidade, que reverencia o Rei do Futebol. O museu apresenta itens diversos do acervo pessoal do eterno Camisa 10 do Santos Futebol Clube.

     Foto: Divulgação
  • <p>Aquário Municipal – Inaugurado há quase 80 anos, é um dos mais famosos espaços de lazer da cidade. Com 32 tanques, apresenta aos visitantes espécies diversas da vida aquática brasileira.</p>

    Aquário Municipal – Inaugurado há quase 80 anos, é um dos mais famosos espaços de lazer da cidade. Com 32 tanques, apresenta aos visitantes espécies diversas da vida aquática brasileira.

     Foto: Divulgação
  • <p>Monte Serrat – Um dos símbolos da cidade, o morro hospeda o Santuário de Nossa Senhora do Monte Serrat, a padroeira de Santos. O passeio no bondinho que conduz ao complexo turístico é uma das atrações do espaço.</p>

    Monte Serrat – Um dos símbolos da cidade, o morro hospeda o Santuário de Nossa Senhora do Monte Serrat, a padroeira de Santos. O passeio no bondinho que conduz ao complexo turístico é uma das atrações do espaço.

     Foto: Divulgação
  • <p>Estação do Valongo – Local em que fica o ponto de embarque e desembarque da Linha Turística do Bonde, com bondes temáticos, é sede da primeira estação de trem do estado de São Paulo. Inaugurado em 1867 pela antiga São Paulo Railway, o prédio foi construído por iniciativa do Barão de Mauá.</p>

    Estação do Valongo – Local em que fica o ponto de embarque e desembarque da Linha Turística do Bonde, com bondes temáticos, é sede da primeira estação de trem do estado de São Paulo. Inaugurado em 1867 pela antiga São Paulo Railway, o prédio foi construído por iniciativa do Barão de Mauá.

     Foto: - Fulviusbsas/Wikimédia Commons
  • <p data-start=Museu do Porto de Santos – Inaugurado em 1989, apresenta a trajetória do maior porto da América Latina. O espaço reúne documentos, fotos e objetos que mostram a evolução das atividades portuárias ao longo do tempo. Além de preservar a memória local, o museu ajuda a entender a importância econômica e histórica do porto para o Brasil. A visita oferece uma imersão na formação da cidade e no papel estratégico de Santos no comércio internacional.

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    Museu do Porto de Santos – Inaugurado em 1989, apresenta a trajetória do maior porto da América Latina. O espaço reúne documentos, fotos e objetos que mostram a evolução das atividades portuárias ao longo do tempo. Além de preservar a memória local, o museu ajuda a entender a importância econômica e histórica do porto para o Brasil. A visita oferece uma imersão na formação da cidade e no papel estratégico de Santos no comércio internacional.

     Foto: Divulgação
  • <p>Estádio Urbano Caldeira – A tradicional Vila Belmiro, inaugurada em 12 de outubro de 1916, é a casa do Santos Futebol Clube. Palco histórico que viu nascerem craques como Pelé e Neymar, é um dos pontos mais conhecidos da cidade.</p>

    Estádio Urbano Caldeira – A tradicional Vila Belmiro, inaugurada em 12 de outubro de 1916, é a casa do Santos Futebol Clube. Palco histórico que viu nascerem craques como Pelé e Neymar, é um dos pontos mais conhecidos da cidade.

     Foto: Divulgação
  • <p>Memorial das Conquistas – O museu instalado na Vila Belmiro exibe as glórias do Santos Futebol Clube, como troféus, documentos históricos e registros de momentos inesquecíveis do Alvinegro.</p>

    Memorial das Conquistas – O museu instalado na Vila Belmiro exibe as glórias do Santos Futebol Clube, como troféus, documentos históricos e registros de momentos inesquecíveis do Alvinegro.

     Foto: Divulgação
  • <p>Jardim da Orla – Cartão postal da cidade, o jardim da praia de Santos está registrado no Guinness Book como o maior do tipo no mundo. Com 5.335 metros de extensão, ele comporta um conjunto de monumentos e esculturas que homenageiam nomes históricos da localidade.</p>

    Jardim da Orla – Cartão postal da cidade, o jardim da praia de Santos está registrado no Guinness Book como o maior do tipo no mundo. Com 5.335 metros de extensão, ele comporta um conjunto de monumentos e esculturas que homenageiam nomes históricos da localidade.

     Foto: Divulgação
  • <p>A ciclovia da cidade, com 5 quilômetros de extensão, percorre parte da orla da praia, permitindo locomoção e passeio em meio às belezas dos jardins.</p>

    A ciclovia da cidade, com 5 quilômetros de extensão, percorre parte da orla da praia, permitindo locomoção e passeio em meio às belezas dos jardins.

     Foto: Hmfpdm/Wikimédia Commons
  • <p>Com pouco mais de 418 mil habitantes, a cidade de Santos foi fundada em 1546 pelo nobre e explorador português Brás Cubas.</p>

    Com pouco mais de 418 mil habitantes, a cidade de Santos foi fundada em 1546 pelo nobre e explorador português Brás Cubas.

     Foto: Divulgação
  • <p>Santos aparece com frequência em listas de cidades brasileiras com melhor qualidade de vida. A cidade tem o sexto melhor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do país.</p>

    Santos aparece com frequência em listas de cidades brasileiras com melhor qualidade de vida. A cidade tem o sexto melhor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do país.

     Foto: Divulgação
  • <p>A cidade compÃµe a chamada RegiÃ£o Metropolitana da Baixada Santista ao lado de oito municÃ­pios: SÃ£o Vicente, CubatÃ£o, GuarujÃ¡, Bertioga, Praia Grande, MongaguÃ¡, ItanhaÃ©m e PeruÃ­be.</p>

    A cidade compÃµe a chamada RegiÃ£o Metropolitana da Baixada Santista ao lado de oito municÃ­pios: SÃ£o Vicente, CubatÃ£o, GuarujÃ¡, Bertioga, Praia Grande, MongaguÃ¡, ItanhaÃ©m e PeruÃ­be.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Uma dos pontos que marcam o urbanismo de Santos são os canais a céu aberto que se tornaram pontos de referência na cidade. Eles foram concebidos pelo sanitarista Saturnino de Brito e captam as águas fluviais (das chuvas).</p>

    Uma dos pontos que marcam o urbanismo de Santos são os canais a céu aberto que se tornaram pontos de referência na cidade. Eles foram concebidos pelo sanitarista Saturnino de Brito e captam as águas fluviais (das chuvas).

     Foto: Leguth Edson /Wikimédia Commons
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