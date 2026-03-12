James Taylor chega aos 78 anos com carreira marcada por grandes sucessos
Dono de um estilo intimista que ajudou a definir o folk e o soft rock a partir do final dos anos 1960, ele construiu uma carreira marcada por letras pessoais, melodias delicadas e uma interpretação vocal reconhecida pela sensibilidade. Ao longo de mais de cinco décadas de atividade, Taylor tornou-se referência para gerações de compositores e acumulou prêmios, discos festejados e uma base fiel de admiradores em todo o mundo Foto: Reprodução do Flickr Roberto Finizio
James Vernon Taylor nasceu em 12 de março de 1948 em Boston, nos Estados Unidos, mas passou parte da infância em Chapel Hill, na Carolina do Norte, onde cresceu em uma família com forte ligação com a música.
Ainda adolescente começou a tocar violão e a compor, influenciado pelo folk tradicional e pelo nascente rock da década de 1960.
Após enfrentar dificuldades pessoais e problemas de saúde mental durante a juventude, mudou-se para Londres no fim da década e assinou contrato com a Apple Records, gravadora criada pelos Beatles. Em 1968, lançou seu primeiro álbum, “James Taylor”, produzido por Peter Asher.
O reconhecimento veio pouco depois, já de volta aos Estados Unidos, com o lançamento de “Sweet Baby James”, em 1970.
O álbum se tornou um grande sucesso comercial e revelou ao público canções como “Fire and Rain”, inspirada em experiências pessoais do compositor e que se transformaria em um de seus maiores clássicos.
A partir desse momento, James Taylor passou a figurar entre os nomes centrais da cena de cantores e compositores que marcaram a música norte-americana do período, ao lado de artistas como Carole King, Joni Mitchell e Jackson Browne.
Durante os anos 1970, Taylor consolidou seu prestígio com uma sequência de álbuns bem recebidos e músicas que se tornaram presença constante nas rádios.
Entre elas estão “You’ve Got a Friend”, composição de Carole King gravada por ele em 1971 e vencedora do Grammy de melhor performance vocal masculina de pop, além de sucessos como “How Sweet It Is (To Be Loved by You)” e “Shower the People”.
Nesse período, sua música passou a ser associada ao chamado soft rock e ao folk contemporâneo, caracterizado por arranjos suaves, letras introspectivas e grande valorização da melodia.
Apesar da popularidade, a trajetória do artista também foi marcada por desafios pessoais. James Taylor enfrentou problemas com dependência química ao longo dos primeiros anos de carreira, experiência que influenciou muitas de suas composições e que ele abordou abertamente em entrevistas e apresentações.
A superação dessas dificuldades contribuiu para fortalecer sua imagem como um artista profundamente conectado às próprias experiências, característica que se refletiu no tom confessional de muitas de suas letras.
Nas décadas seguintes, Taylor manteve uma carreira consistente, lançando novos trabalhos e realizando turnês frequentes. Entre seus álbuns mais bem-sucedidos estão “JT”, de 1977, e “Hourglass”, lançado em 1997, que lhe rendeu o Grammy de Álbum do Ano.
Em 2015, voltou ao topo das paradas com “Before This World”, primeiro disco de inéditas em mais de uma década, demonstrando a permanência de seu prestígio artístico mesmo após tantos anos de carreira.
Além do sucesso comercial, James Taylor também recebeu amplo reconhecimento institucional. Ele foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame no ano 2000 e recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade nos Estados Unidos em 2015, uma das maiores honrarias civis do país.
Ao longo da carreira, conquistou seis prêmios Grammy e vendeu dezenas de milhões de discos em todo o mundo.
