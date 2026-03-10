Assine
Galeria

Os atóis mais impressionantes do planeta; conheça essa formação natural

Redação Flipar
  Estas formações corais, circulares ou ovaladas são ecossistemas vibrantes, que abrigam uma diversidade de vida marinha que muitas vezes não pode ser encontrada em nenhum outro lugar.

    Estas formações corais, circulares ou ovaladas são ecossistemas vibrantes, que abrigam uma diversidade de vida marinha que muitas vezes não pode ser encontrada em nenhum outro lugar.

     Foto: Reprodução de Facebook Kure Atoll Conservancy
  Eles são ilhas coralinas, geralmente em forma de anel, que circundam uma lagoa central. Além disso, se formam ao redor dos picos submersos de vulcões extintos e desempenham um papel crucial na cultura e na subsistência das comunidades locais.

    Eles são ilhas coralinas, geralmente em forma de anel, que circundam uma lagoa central. Além disso, se formam ao redor dos picos submersos de vulcões extintos e desempenham um papel crucial na cultura e na subsistência das comunidades locais.

     Foto: Imagem UNESCO
  Famoso por seus testes nucleares no passado, o Atol de Bikini é um dos mais belos do mundo. Nele, a vida marinha tem mostrado uma capacidade incrível de se recuperar, tornando-se um local singular para mergulho com relíquias subaquáticas únicas.

    Famoso por seus testes nucleares no passado, o Atol de Bikini é um dos mais belos do mundo. Nele, a vida marinha tem mostrado uma capacidade incrível de se recuperar, tornando-se um local singular para mergulho com relíquias subaquáticas únicas.

     Foto: Reprodução de Facebook Skynews Astronomia
  O atol remoto de Chagos é um dos maiores do mundo e um laboratório natural para cientistas estudarem ecossistemas intocados e a conservação marinha.

    O atol remoto de Chagos é um dos maiores do mundo e um laboratório natural para cientistas estudarem ecossistemas intocados e a conservação marinha.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  O atol Rangiroa oferece águas cristalinas repletas de vida marinha, o que atrai mergulhadores, sendo quase um paraíso subaquático de cores vibrantes e vida.

    O atol Rangiroa oferece águas cristalinas repletas de vida marinha, o que atrai mergulhadores, sendo quase um paraíso subaquático de cores vibrantes e vida.

     Foto: Flickr André Motta de Lima
  O Aldabra, em Seychelles, é o segundo maior atol de coral do mundo e um Patrimônio Mundial da UNESCO. Sua inacessibilidade ajudou a preservar seu ecossistema único, tornando-o um dos últimos refúgios intocados do planeta.

    O Aldabra, em Seychelles, é o segundo maior atol de coral do mundo e um Patrimônio Mundial da UNESCO. Sua inacessibilidade ajudou a preservar seu ecossistema único, tornando-o um dos últimos refúgios intocados do planeta.

     Foto: Imagens da UNESCO
  Localizado no coração do Triângulo de Coral, nas Filipinas, o Tubbataha Reefs Natural Park apresenta recifes de corais intactos e uma abundância de vida marinha.

    Localizado no coração do Triângulo de Coral, nas Filipinas, o Tubbataha Reefs Natural Park apresenta recifes de corais intactos e uma abundância de vida marinha.

     Foto: Imagem UNESCO
  O atol de Turneffe, em Belize, é um destino de destaque para o ecoturismo, com uma vasta gama de atividades aquáticas em um dos ambientes marinhos mais biodiversos do Caribe.

    O atol de Turneffe, em Belize, é um destino de destaque para o ecoturismo, com uma vasta gama de atividades aquáticas em um dos ambientes marinhos mais biodiversos do Caribe.

     Foto: Divulgação
  As Maldivas são sinônimo de atóis incríveis. Entre eles, está o Malé do Sul, que possui resorts de luxo, foco na sustentabilidade e na conservação da natureza.

    As Maldivas são sinônimo de atóis incríveis. Entre eles, está o Malé do Sul, que possui resorts de luxo, foco na sustentabilidade e na conservação da natureza.

     Foto: Divulgação
  Também nas Maldivas, o atol de Baa é uma reserva da Biosfera da UNESCO e famoso pela estação das manta-rays, onde estes diversos animais em grande número, oferecendo um espetáculo natural sem igual.

    Também nas Maldivas, o atol de Baa é uma reserva da Biosfera da UNESCO e famoso pela estação das manta-rays, onde estes diversos animais em grande número, oferecendo um espetáculo natural sem igual.

     Foto: Divulgação
  Ari Ã© um atol tambÃ©m das Maldivas.Â Ele Ã© conhecido pelos seus pontos de mergulho e pelos encontros prÃ³ximos com a vida selvagem marinha.

    Ari Ã© um atol tambÃ©m das Maldivas.Â Ele Ã© conhecido pelos seus pontos de mergulho e pelos encontros prÃ³ximos com a vida selvagem marinha.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  Localizado a mais de mil quilômetros ao sul do Havaí, Palmyra é um refúgio para a pesquisa científica e conservação marinha. Ele serve também de laboratório natural para o estudo da biodiversidade e das mudanças climáticas.

    Localizado a mais de mil quilômetros ao sul do Havaí, Palmyra é um refúgio para a pesquisa científica e conservação marinha. Ele serve também de laboratório natural para o estudo da biodiversidade e das mudanças climáticas.

     Foto: Divulgação
  O atol de Tupai, na Polinésia Francesa, é um santuário de beleza e tranquilidade. Além disso, tem águas cristalinas e praias de areia branca ideais para o ecoturismo consciente.

    O atol de Tupai, na Polinésia Francesa, é um santuário de beleza e tranquilidade. Além disso, tem águas cristalinas e praias de areia branca ideais para o ecoturismo consciente.

     Foto: Flickr Stephan Debelle
  TambÃ©m na PolinÃ©sia Francesa, o Fakarava Ã© conhecido por sua rica biodiversidade, com muros de corais. AlÃ©m do fenÃŽmeno Ãºnico da â??Passe Sulâ?, onde a densa concentraÃ§Ã£o de vida marinha cria um espetÃ¡culo natural inesquecÃ­vel.

    TambÃ©m na PolinÃ©sia Francesa, o Fakarava Ã© conhecido por sua rica biodiversidade, com muros de corais. AlÃ©m do fenÃŽmeno Ãºnico da â??Passe Sulâ?, onde a densa concentraÃ§Ã£o de vida marinha cria um espetÃ¡culo natural inesquecÃ­vel.

     Foto: Imagem de xiSerge por Pixabay
  Localizado no extremo noroeste do arquipélago havaiano, Kure Atoll é um dos atóis mais isolados do mundo. É administrado como parte do Papah?naumoku?kea Marine National Monument, é vital para a preservação de aves marinhas e espécies ameaçadas.

    Localizado no extremo noroeste do arquipélago havaiano, Kure Atoll é um dos atóis mais isolados do mundo. É administrado como parte do Papah?naumoku?kea Marine National Monument, é vital para a preservação de aves marinhas e espécies ameaçadas.

     Foto: Reprodução de Facebook Kure Atoll Conservancy
  O Atol de Oeno possui praias de areia rosa, situadas a oeste da Ilha Pitcairn. É pouco visitado e tem uma lagoa azul-turquesa, com a rica vida marinha que prospera em suas águas protegidas.

    O Atol de Oeno possui praias de areia rosa, situadas a oeste da Ilha Pitcairn. É pouco visitado e tem uma lagoa azul-turquesa, com a rica vida marinha que prospera em suas águas protegidas.

     Foto: - Divulgação
  Parte da barreira de corais de Belize, o Atol de Glovers é um Patrimônio Mundial da UNESCO, com oportunidades de mergulho e snorkeling. Além de promover práticas de turismo responsáveis e sustentáveis que garantem a preservação do atol para as futuras gerações.

    Parte da barreira de corais de Belize, o Atol de Glovers é um Patrimônio Mundial da UNESCO, com oportunidades de mergulho e snorkeling. Além de promover práticas de turismo responsáveis e sustentáveis que garantem a preservação do atol para as futuras gerações.

     Foto: Divulgação
  Engana-se quem acha que o Brasil não possui atóis. Único atol do Atlântico Sul e situado a cerca de 260 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte, o Rocas é um refúgio biológico.

    Engana-se quem acha que o Brasil não possui atóis. Único atol do Atlântico Sul e situado a cerca de 260 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte, o Rocas é um refúgio biológico.

     Foto: Flickr Igor Pinheiro
  Este patrimônio natural, declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO, é crucial para a pesquisa científica e a conservação da biodiversidade marinha.

    Este patrimônio natural, declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO, é crucial para a pesquisa científica e a conservação da biodiversidade marinha.

     Foto: Divulgação
  No Atol das Rocas as atividades humanas são rigorosamente controladas para garantir a preservação deste ecossistema único. É um modelo de conservação marinha, evidenciando o compromisso do Brasil com a proteção de seus recursos naturais.

    No Atol das Rocas as atividades humanas são rigorosamente controladas para garantir a preservação deste ecossistema único. É um modelo de conservação marinha, evidenciando o compromisso do Brasil com a proteção de seus recursos naturais.

     Foto: Flickr Igor Pinheiro
  Com uma rica vida selvagem, ele inclui aves marinhas, tartarugas e uma vasta gama de vida marinha que utiliza o atol como área de alimentação e reprodução

    Com uma rica vida selvagem, ele inclui aves marinhas, tartarugas e uma vasta gama de vida marinha que utiliza o atol como área de alimentação e reprodução

     Foto: - Flickr Lucas Rocha
  Além da beleza, os atóis são vitais para a saúde dos oceanos do mundo, abrigando uma diversidade de vida crucial para o equilíbrio ecológico. O foco é proteger e respeitar estes ecossistemas frágeis e passar esse ensinamento a habitantes e visitantes.

    Além da beleza, os atóis são vitais para a saúde dos oceanos do mundo, abrigando uma diversidade de vida crucial para o equilíbrio ecológico. O foco é proteger e respeitar estes ecossistemas frágeis e passar esse ensinamento a habitantes e visitantes.

     Foto: Reprodução do X @50Reefs
