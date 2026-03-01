China tenta frear queda populacional com curso de ‘educação amorosa’
Em 2024, a população da China registrou recuo pelo terceiro ano seguido, com uma redução de aproximadamente 1,39 milhão de pessoas, passando de 1,409 bilhão em 2023 para cerca de 1,408 bilhão no ano seguinte.Foto: Reprodução do Flickr C Kheong Lim
O país asiático perdeu o posto de mais populoso do mundo para a Índia, condição que sustentou por mais de sete décadas, de acordo com dados da ONU.Foto: Naveed Ahmed Unsplash
No período, o número de nascimentos aumentou de forma tímida, de 9,02 milhões em 2023 para 9,54 milhões em 2024, elevando a taxa de natalidade de 6,39 para 6,77 nascimentos por mil habitantes.Foto: Reprodução do Flickr Nomadic Samuel
Por outro lado, o número de óbitos se manteve superior: foram 10,93 milhões em 2024, ante 11,1 milhões no ano anterior.Foto: - Reprodução do Flickr Nomadic Samuel
As raízes dessa tendência de queda populacional estão fincadas na antiga “política do filho único”, que vigorou de 1979 a 2015 em território chinês. Ela restringia severamente o número de filhos por família.Foto: Reprodução do Flickr Nomadic Samuel
A rápida urbanização, o alto custo de criar filhos em centros urbanos, insegurança econômica e pressões tradicionais de gênero também contribuem para desestimular nascimentos.Foto: Reprodução do Flickr Kasey McMahon
Em resposta, o governo chinês adotou uma série de iniciativas com objetivo de estimular nascimentos.Foto: Reprodução do youtube Canal Negócios e Geopolítica
Entre elas está o estímulo para que universidades ofereçam cursos de “educação amorosa”. A ideia é que as instituições de ensino superior convençam os estudantes sobre aspectos positivos sobre casamento, amor, família e fertilidade.Foto: Reprodução do Flickr David Yu
Em julho de 2025, as autoridades lançaram um programa nacional de incentivo à natalidade. A proposta prevê a concessão de apoio financeiro para famílias que optarem por ter um ou mais filhos.Foto: Reprodução do Flickr Rita Willaert
Segundo o plano, as famílias que se enquadrarem nos critérios do programa passarão a receber 3.600 yuans por ano – o equivalente a aproximadamente US$ 503 ou R$ 2.870 – para cada criança com menos de três anos de idade.Foto: Reprodução do Flickr Nomadic Samuel
Ainda assim, os especialistas alertam que tais medidas podem não ser suficientes sem reformas estruturais mais profundas, como o fortalecimento da rede de proteção social e o combate à discriminação de gênero.Foto: Reprodução do Flickr Esther Addy
A taxa de fecundidade no país mostra o tamanho do desafio. Em 1963, a média era de 7,5 filhos por mulher; na década de 1970, esse índice caiu para cerca de 2 e, desde então, seguiu em declínio.Foto: Reprodução do Flickr Toby Carroll
Em 2023, pela primeira vez, o indicador ficou abaixo de 1, registrando 0,999, de acordo com dados do Banco Mundial.Foto: Reprodução do Flickr mungosciko
Outro impacto do contexto demográfico desfavorável da China tem sido observado no setor imobiliário, evocando um fantasma que já devastou a economia japonesa: a abundância de unidades residenciais abandonadas ou inacabadas.Foto: Reprodução do youtube Canal Negócios e Geopolítica
Segundo levantamento do “The New York Times”, cerca de 4 milhões de apartamentos foram finalizados, mas permanecem sem compradores, enquanto outros 10 milhões foram vendidos e ainda não saíram do papel.Foto: Reprodução do youtube Canal Jornal da Record
O envelhecimento populacional chinês é uma preocupação crescente das autoridades locais.Foto: Reprodução do Flickr Romain CHASSAGNE
Em 2024, pessoas com 60 anos ou mais representavam 22% da população, totalizando cerca de 310 milhões, ante 297 milhões em 2023.Foto: Reprodução do youtube Canal Negócios e Geopolítica
Projeções apontam que esse número alcançará 400 milhões até 2035, enquanto o sistema de pensões pode se tornar insustentável até lá.Foto: Reprodução do Flickr V.T. Polywoda
A diminuição da população ativa, aliada à queda na base de consumo, cria riscos diretos ao crescimento econômico, enquanto governos locais, já sobrecarregados por dívidas, enfrentam crescente pressão para atender à demanda por serviços sociais e previdência.Foto: Reprodução do youtube Canal Jornal da Record
A situação da China não está isolada. Países como Japão, Coreia do Sul e Itália enfrentam desafios semelhantes de declínio populacional e envelhecimento, um fenômeno que preocupa economistas e governantes em âmbito global.Foto: Colton Jones/Unsplash