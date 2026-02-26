Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Espelhos da literatura e do cinema: famosos e intrigantes

RF
Redação Flipar
  • <p>Em Branca de Neve e os Sete Anões, o espelho da Rainha Má tornou-se um dos mais famosos do imaginário popular. Ele responde quem é a mais bela do reino e alimenta a obsessão da vilã.</p>

    Em Branca de Neve e os Sete Anões, o espelho da Rainha Má tornou-se um dos mais famosos do imaginário popular. Ele responde quem é a mais bela do reino e alimenta a obsessão da vilã.

     Foto: Divulgação
  • <p>No universo de Harry Potter, o Espelho de Ojesed revela o desejo mais profundo de quem o observa. A peça simboliza sonhos, perdas e a tentação de viver apenas no que não existe.</p>

    No universo de Harry Potter, o Espelho de Ojesed revela o desejo mais profundo de quem o observa. A peça simboliza sonhos, perdas e a tentação de viver apenas no que não existe.

     Foto: - Reprodução do X @GodricsH
  • <p>Já em Through the Looking-Glass, Alice atravessa o espelho e entra em um mundo invertido. O objeto funciona como passagem para o absurdo e para a imaginação sem limites.</p>

    Já em Through the Looking-Glass, Alice atravessa o espelho e entra em um mundo invertido. O objeto funciona como passagem para o absurdo e para a imaginação sem limites.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>O cinema de vampiros popularizou a ideia de criaturas sem reflexo. Em Drácula, o espelho denuncia a natureza sobrenatural do conde ao não refletir sua imagem.</p>

    O cinema de vampiros popularizou a ideia de criaturas sem reflexo. Em Drácula, o espelho denuncia a natureza sobrenatural do conde ao não refletir sua imagem.

     Foto: Divulgação
  • <p>A versão Drácula de Bram Stoker reforça essa tradição. O reflexo ausente serve como prova visual de que o personagem não pertence ao mundo dos vivos.</p>

    A versão Drácula de Bram Stoker reforça essa tradição. O reflexo ausente serve como prova visual de que o personagem não pertence ao mundo dos vivos.

     Foto: Divulgação
  • <p>No terror contemporÃ¢neo, espelhos tambÃ©m revelam presenÃ§as ocultas. Em InvocaÃ§Ã£o do Mal, a caixinha de mÃºsica com espelho mostra uma entidade que nÃ£o aparece diretamente.</p>

    No terror contemporÃ¢neo, espelhos tambÃ©m revelam presenÃ§as ocultas. Em InvocaÃ§Ã£o do Mal, a caixinha de mÃºsica com espelho mostra uma entidade que nÃ£o aparece diretamente.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Esse recurso aumenta a tensão ao antecipar sustos. O reflexo revela algo antes do olhar humano perceber, criando expectativa e medo.</p>

    Esse recurso aumenta a tensão ao antecipar sustos. O reflexo revela algo antes do olhar humano perceber, criando expectativa e medo.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Em Espelhos do Medo, os espelhos são o próprio veículo do mal. Eles agem de forma independente e conectam o mundo real a forças sombrias.</p>

    Em Espelhos do Medo, os espelhos são o próprio veículo do mal. Eles agem de forma independente e conectam o mundo real a forças sombrias.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>O filme transforma superfícies refletoras em ameaças constantes. Assim, o cotidiano se torna assustador, já que qualquer reflexo pode esconder perigo.</p>

    O filme transforma superfícies refletoras em ameaças constantes. Assim, o cotidiano se torna assustador, já que qualquer reflexo pode esconder perigo.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>No clássico Matrix, o espelho líquido simboliza a passagem da ilusão para a realidade. Ele marca o momento em que o protagonista abandona o mundo conhecido.</p>

    No clássico Matrix, o espelho líquido simboliza a passagem da ilusão para a realidade. Ele marca o momento em que o protagonista abandona o mundo conhecido.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Em Cisne Negro, espelhos refletem a fragmentação psicológica da bailarina. O objeto acompanha a transformação e o conflito interno da personagem.</p>

    Em Cisne Negro, espelhos refletem a fragmentação psicológica da bailarina. O objeto acompanha a transformação e o conflito interno da personagem.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>O espelho também pode ser instrumento de comunicação. Em A Bela e a Fera, ele permite ver pessoas distantes e enxergar além das aparências.</p>

    O espelho também pode ser instrumento de comunicação. Em A Bela e a Fera, ele permite ver pessoas distantes e enxergar além das aparências.

     Foto: Reprodução do Youtub
  • <p>Esses exemplos mostram como espelhos ultrapassam a função decorativa nas histórias. Eles revelam verdades ocultas, desejos profundos e, muitas vezes, aquilo que os personagens temem encarar.</p>

    Esses exemplos mostram como espelhos ultrapassam a função decorativa nas histórias. Eles revelam verdades ocultas, desejos profundos e, muitas vezes, aquilo que os personagens temem encarar.

     Foto: Reprodução do Youtube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay