Cachoeira pouco visitada no interior de São Paulo é uma das mais belas do Brasil
A Cachoeira Grande, em Lagoinha, é um refúgio natural que se destaca pela beleza, tranquilidade e boa estrutura.Foto: Reprodução do Facebook Cachoeira Grande - Lagoinha
Com uma queda de 38 metros de altura — a maior da região —, o local oferece águas rasas e seguras, ideais para famílias e crianças.Foto: Reprodução do Youtube
A cachoeira fica no histórico Caminho Velho da Rota Real e já foi até cenário de filmes do cineasta brasileiro Amácio Mazzaropi.Foto: Reprodução do Facebook Cachoeira Grande - Lagoinha
No século 17, essa rota era usada para conectar o litoral do Rio de Janeiro às minas de ouro em Minas Gerais.Foto: Paulo SP/Wikimedia Commons
O espaço conta com restaurante, banheiros, redário, parquinho e até uma tirolesa de 100 metros para os mais aventureiros.Foto: Reprodução do Facebook Cachoeira Grande - Lagoinha
Além do visual contemplativo, a cachoeira é um ponto famoso para a prática de esportes de aventura, especialmente o rapel.Foto: Reprodução do Facebook Cachoeira Grande - Lagoinha
O local funciona aos fins de semana e feriados, das 9h às 17h. A entrada custa R$ 22, com gratuidade para crianças até 12 anos e meia-entrada para idosos.Foto: - Reprodução do Facebook Cachoeira Grande - Lagoinha
Dica importante: como há um limite diário de visitantes para preservar a área, recomenda-se a compra antecipada de ingressos.Foto: Reprodução do Youtube
Lagoinha, por sua vez, é um pequeno município paulista situado na Serra do Mar, no Vale do ParaíbaFoto: Reprodução do Youtube
A cidade teve início a partir de um ponto de repouso de tropas localizado próximo a uma pequena lagoa, que deu origem ao nome.Foto: Reprodução do Youtube
Em 1863, famílias conhecidas como “Antocas” doaram terras para a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, em torno da qual se formou o povoado.Foto: Reprodução de vídeo TV Vanguarda
A região é conhecida por seu perfil rural, paisagens montanhosas e forte ligação com a natureza.Foto: Reprodução do Youtube
Situada a cerca de 190 km da capital, a cidade faz parte da sub-região de Taubaté.Foto: Divulgação
Com pouco mais de cinco mil habitantes, Lagoinha mantém características típicas de cidade do interior, onde as tradições religiosas e as festas populares ainda ocupam um papel central no cotidiano da população.Foto: - Reprodução do Youtube
Nos últimos anos, o turismo rural e ecológico vem ganhando espaço, impulsionado por atrativos naturais como cachoeiras, trilhas e paisagens serranas.Foto: Reprodução do Youtube
Sua fundação remonta ao século 19, e a história local é fortemente ligada ao ciclo do café, cujos vestígios ainda podem ser vistos em antigas fazendas da região.Foto: Vladimir Benincasa/Wikimédia Commons
O aspecto religioso é um dos pilares da identidade de Lagoinha, sendo a cidade famosa por abrigar a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1863.Foto: Paulo JC Nogueira/Wikimédia Commons