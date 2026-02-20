Assine
Cachoeira pouco visitada no interior de São Paulo é uma das mais belas do Brasil

RF
Redação Flipar
  • <p>A Cachoeira Grande, em Lagoinha, é um refúgio natural que se destaca pela beleza, tranquilidade e boa estrutura.</p>

     Foto: Reprodução do Facebook Cachoeira Grande - Lagoinha
  • <p>Com uma queda de 38 metros de altura — a maior da região —, o local oferece águas rasas e seguras, ideais para famílias e crianças.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>A cachoeira fica no histórico Caminho Velho da Rota Real e já foi até cenário de filmes do cineasta brasileiro Amácio Mazzaropi.</p>

     Foto: Reprodução do Facebook Cachoeira Grande - Lagoinha
  • <p>No século 17, essa rota era usada para conectar o litoral do Rio de Janeiro às minas de ouro em Minas Gerais. </p>

    Foto: Paulo SP/Wikimedia Commons
  • <p>O espaço conta com restaurante, banheiros, redário, parquinho e até uma tirolesa de 100 metros para os mais aventureiros.</p>

     Foto: Reprodução do Facebook Cachoeira Grande - Lagoinha
  • <p>Além do visual contemplativo, a cachoeira é um ponto famoso para a prática de esportes de aventura, especialmente o rapel. </p>

    Foto: Reprodução do Facebook Cachoeira Grande - Lagoinha
  • <p>O local funciona aos fins de semana e feriados, das 9h às 17h. A entrada custa R$ 22, com gratuidade para crianças até 12 anos e meia-entrada para idosos.</p>

     Foto: - Reprodução do Facebook Cachoeira Grande - Lagoinha
  • <p>Dica importante: como há um limite diário de visitantes para preservar a área, recomenda-se a compra antecipada de ingressos.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Lagoinha, por sua vez, é um pequeno município paulista situado na Serra do Mar, no Vale do Paraíba</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>A cidade teve início a partir de um ponto de repouso de tropas localizado próximo a uma pequena lagoa, que deu origem ao nome. </p>

    Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Em 1863, famílias conhecidas como “Antocas” doaram terras para a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, em torno da qual se formou o povoado.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo TV Vanguarda
  • <p>A região é conhecida por seu perfil rural, paisagens montanhosas e forte ligação com a natureza.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Situada a cerca de 190 km da capital, a cidade faz parte da sub-região de Taubaté. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Com pouco mais de cinco mil habitantes, Lagoinha mantém características típicas de cidade do interior, onde as tradições religiosas e as festas populares ainda ocupam um papel central no cotidiano da população.</p>

     Foto: - Reprodução do Youtube
  • <p>Nos últimos anos, o turismo rural e ecológico vem ganhando espaço, impulsionado por atrativos naturais como cachoeiras, trilhas e paisagens serranas. </p>

    Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Sua fundação remonta ao século 19, e a história local é fortemente ligada ao ciclo do café, cujos vestígios ainda podem ser vistos em antigas fazendas da região.</p>

     Foto: Vladimir Benincasa/Wikimédia Commons
  • <p>O aspecto religioso é um dos pilares da identidade de Lagoinha, sendo a cidade famosa por abrigar a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1863. </p>

    Foto: Paulo JC Nogueira/Wikimédia Commons
