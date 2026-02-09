Assine
Pesquisa aponta que jovens estão mais tristes e cansados que os adultos;

Redação Flipar
    Antes, acreditava-se que as pessoas eram mais satisfeitas na juventude, passavam por uma fase difícil na meia-idade e voltavam a se sentir bem na velhice.

     Foto: gpointstudio/freepik
    Porém, os pesquisadores mostraram que essa lógica se inverteu.

     Foto: Phan Minh Cuong An/Pixabay
    A pesquisa, que analisou dados de dezenas de países entre 2020 e 2025, concluiu que a tristeza, ansiedade e mal-estar psíquico agora atingem o pico na juventude.

     Foto: Omar Ramadan/Unsplash
    De acordo com o estudo, os jovens são hoje o grupo mais vulnerável ao sofrimento emocional, apresentando níveis mais altos de desmotivação do que os adultos e idosos.

     Foto: Mircea Iancu/Pixabay
    Essa inversão é atribuída a múltiplos fatores da vida contemporânea, como o uso excessivo de redes sociais.

     Foto: camilo jimenez/Unsplash
    Também foram citados como causas a instabilidade econômica, a pressão por sucesso e boa aparência, a solidão e o desgaste psicológico da pandemia.

     Foto: Elisa Ventur/Unsplash
    O estudo também cita “O Mal-estar na Civilização”, de Freud, para explicar que o sofrimento moderno é intensificado pela “tirania da exposição”.

     Foto: Pexels/Tommy Huang
    No livro, publicado em 1930, ele alerta que conviver em sociedade implica abrir mão do prazer individual em nome da convivência.

     Foto: Freepik
    Uma análise feita pela psicanalista Bianca Barki explica que o jovem hoje precisa exibir uma felicidade constante, como se sua existência dependesse da aprovação do outro.

     Foto: Freepik/krakenimages.com
    O olhar social, que antes se restringia a círculos próximos, tornou-se global e incessante, mediado por telas, curtidas e algoritmos.

     Foto: Freepik/stockgiu
    Ela também destaca que a liberdade prometida pela era digital transformou-se em uma falsa obrigação por performance.

     Foto: Nathana Rebouças/Unsplash
    No contexto clínico, foi observado um desconforto generalizado e uma sensação de exaustão prematura.

     Foto: Imagem Freepik
    Em vez de viverem as experiências, muitos jovens se veem presos à necessidade de editar e comparar suas vidas no ambiente digital.

     Foto: Pexels/Artem Podrez
    Tudo isso, segundo os pesquisadores, substitui o desejo espontâneo pela busca incessante por reconhecimento.

     Foto: Vitaly Gariev/Unsplash
    Os autores afirmam que, quando essa “validação digital” não vem, surge uma sensação de vazio.

     Foto: imagens Freepik
    Por fim, a pesquisa demonstra que há um novo tipo condição mental, típica de uma sociedade que transformou a felicidade em dever moral.

     Foto: Victoriano Izquierdo/Unsplash
    O drama desse indivíduo moderno é, portanto, aparentar total plenitude, mesmo quando por dentro se encontra esgotado.

     Foto: Sydney Sims/Unsplash
