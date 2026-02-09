Homem compra montanha e transforma em casa estruturada na China
As construções no Planalto de Loess, conhecidas na China como Yaodong (cavernas-casa), representam uma das formas mais antigas e engenhosas de arquitetura vernácula do mundo.Foto: Wikimedia Commons/MeierePoehlmann
Enquanto no inverno as temperaturas externas podem chegar a -20°C, o interior da caverna permanece naturalmente em torno de 10°C a 15°C.Foto: Reprodução/YouTube
Durante séculos, o Yaodong foi o lar de camponeses e imperadores. O próprio Mao Tsé-Tung viveu em Yaodongs em Yan’an durante a Longa Marcha, o que deu a essas construções um status quase mítico na história da China.Foto: Reproduc?a?o/YouTube