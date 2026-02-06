Assine
Quase ninguém imagina: Brasil tem um dos vulcões mais antigos do planeta

RF
Redação Flipar
  • <p>Trata-se do Vulcão Amazonas, localizado na região de Uatumã, no Pará.</p>

     Foto: Reprodução/Internet
  • <p>Com 22 km de diâmetro, esse vulcão revela aspectos importantes da história geológica da Amazônia, uma região mais conhecida por sua biodiversidade.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>Durante a era Paleoproterozóica, erupções moldaram a paisagem e a composição mineral da região.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Odjair Nascimento Baena
  • <p>A formação do Vulcão Amazonas está ligada a processos tectônicos complexos, como a interação entre placas oceânicas e continentais, que também geraram ricos depósitos minerais, como ouro e cobre.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>Estudos identificaram três grandes períodos de vulcanismo na Amazônia (há 2 bilhões, 1,88 bilhões e 1,78 bilhões de anos).</p>

     Foto: wikimedia commons Carlamoura.amb
  • <p>Apesar de extinto, o Vulcão Amazonas ainda é vital para pesquisas sobre a história da Terra e da América do Sul.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>A exploração na região é desafiadora devido à densa floresta, mas avanços tecnológicos ainda podem revelar mais segredos desse passado vulcânico.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>Esse não é o único vulcão “escondido” em meio às florestas brasileiras.</p>

     Foto: Flickr - Neil Palmer/CIAT
  • <p>As paisagens montanhosas e solos férteis da região de São João da Boa Vista (SP) e Poços de Caldas (MG) abrigam um antigo vulcão extinto há 80 milhões de anos. </p>

    Foto: Wikimedia Commons/Sturm
  • <p>Uma intrusão de rochas alcalinas elevou o terreno e formou uma enorme caldeira vulcânica de aproximadamente 40 km de diâmetro, cujo centro hoje abriga Poços de Caldas.</p>

     Foto: Panoramio - FernandoSantos
  • <p>Essa atividade geológica criou serras ao redor da cratera, além de águas termais sulfurosas e uma riqueza mineral única.</p>

     Foto: Panoramio - jose donizetti dia
  • <p>Chamado de Complexo Alcalino de Poços de Caldas, é o único do mundo com essas características.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Apesar de mitos sobre um possível “despertar” do vulcão, especialistas afirmam que ele está totalmente extinto, com apenas vestígios de pequenas manifestações vulcânicas posteriores.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Hoje, esse patrimônio geológico impulsiona o turismo, a economia e a identidade da região entre Minas Gerais e São Paulo.</p>

     Foto: Divulgação
    Foto: Wikimedia Commons/Daroca90
  • <p>A atividade vulcânica no território brasileiro ocorreu principalmente na Era Mesozoica, há cerca de 200 a 60 milhões de anos, associada ao rompimento do supercontinente Gondwana e à abertura do Oceano Atlântico.</p>

     Foto: Jamey Pyles - BLM Nevada - Flickr
  • <p>Outros exemplos incluem as rochas basálticas da Bacia do Paraná, como as do Parque Nacional de São Joaquim (SC). Atualmente, não há vulcões ativos no país.</p>

     Foto: Flickr - Otávio Nogueira
