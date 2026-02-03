Assine
Inteligência Artificial rejuvenesce atores em filmes

  • <p>O Flipar mostra a seguir casos de astros e estrelas que surgiram nas telonas rejuvenescidos por inteligência artificial.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Michael Douglas – Em “Homem-Formiga e a Vespa”, filme lançado em 2018, o ator, então com 74 anos, apareceu bem mais jovem</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Michelle Pfeiffer – Também em “Homem-Formiga e a Vespa”, ela ficou mais jovem em uma cena de flashback. À época, a premiada atriz tinha 60 anos.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Robert Downey Jr – A Marvel recorreu à inteligência artificial para dar ao ator a aparência de um quase adolescente em “Capitão América: Guerra Civil” (2016).</p>

     Foto: Divulgação / reprodução de vídeo
  • <p>Kurt Russell: Em outro filme da Marvel, o ator surgiu jovial em uma cena de “Guardiões da Galáxia Vol. 2” (2017). </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Johnny Depp – Em “Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar”, de 2017, o ator apareceu mais jovem em novo filme da franquia.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Carrie Fisher: Em “Rogue One: Uma História Star Wars”, a eterna Princesa Leia precisou ser recriada digitalmente para uma cena de flashback. A atriz Carrie Fisher, que estava com 60 anos, retrocedeu alguns anos.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Anthony Hopkins: O consagrado ator britânico naturalizado americano surgiu bem mais moço no papel de Robert Ford em uma cena da série “Westworld”. </p>

    Foto: Divulgação e Instagram @anthonyhopkins
  • <p>Sean Young – A personagem Rachel, do clássico da ficção científica “Blade Runner” (1982), surgiu com o mesmo rosto na sequência do filme, “Blade Runner 2049”, lançado 35 anos depois. A qualidade da recriação causou espanto em muita gente. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Al Pacino – Aos 79 anos, o astro surgiu em versão mais jovem no filme “O Irlandês” (2019). </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Robert De Niro: Outro monstro sagrado das telonas que tambÃ©m voltou a ser moÃ§o em “O IrlandÃªs”. </p>

    Foto: DivulgaÃ§Ã£o e Georges Biard WikimÃ©dia Commons
  • <p>Jeff Bridges – Em “Tron – O Legado”, no papel de Clu, o ator perdeu as rugas e os cabelos brancos.</p>

     Foto: Divulgação e Instagram @thejeffbridges
  • <p>Brad Pitt – Em “O Curioso Caso de Benjamin Button”, o galã de Hollywood se torna um menino no auge da trama. No caso, foi uma consequência do roteiro em que o protagonista segue o curso oposto da vida e vai rejuvenescendo com o passar do tempo até tornar-se um bebê.</p>

     Foto: Divulgação e Glenn Francis WIkimédi
  • <p>Arnold Schwarzenegger – Em “O Exterminador do Futuro – A Salvação” e “O Exterminador do Futuro: Gênesis”, o ator nascido na Áustria “volta” no tempo.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Samuel L. Jackson – Como Nick Fury no filme “Capitã Marvel”, o premiado ator teve a imagem alterada pela tecnologia. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Clark Gregg – No mesmo “Capitã Marvel”, a ator teve a aparência rejuvenescida na pele de Phil Coulson. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Tom Hanks e Robin Wright receberão também um ‘trato’ da inteligência artificial e ficarão mais jovens em “Here”, novo filme de Robert Zemeckis que deve ser lançado em novembro de 2024.</p>

     Foto: Eva Rinaldi e Georges Biard Wikimédia Commons
  • <p>“Here” será mais uma parceria de Hanks com Zemeckis. No clássico “Forrest Gump”, de 1994, o ator contracena justamente com Robin Wright, formando então um jovem casal. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>A Inteligência Artificial também foi usada para recriar imagens ou vozes de atores que já morreram. Veja alguns exemplos curiosos desse uso da tecnologia na galeria do Flipar com o título: Inteligência Artificial ‘recria’ pessoas mortas e divide opiniões nos EUA</p>

     Foto: Pixabay
