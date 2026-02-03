Inteligência Artificial rejuvenesce atores em filmes
O Flipar mostra a seguir casos de astros e estrelas que surgiram nas telonas rejuvenescidos por inteligência artificial.Foto: Divulgação
Michael Douglas – Em “Homem-Formiga e a Vespa”, filme lançado em 2018, o ator, então com 74 anos, apareceu bem mais jovemFoto: Divulgação
Michelle Pfeiffer – Também em “Homem-Formiga e a Vespa”, ela ficou mais jovem em uma cena de flashback. À época, a premiada atriz tinha 60 anos.Foto: Divulgação
Robert Downey Jr – A Marvel recorreu à inteligência artificial para dar ao ator a aparência de um quase adolescente em “Capitão América: Guerra Civil” (2016).Foto: Divulgação / reprodução de vídeo
Kurt Russell: Em outro filme da Marvel, o ator surgiu jovial em uma cena de “Guardiões da Galáxia Vol. 2” (2017).Foto: Divulgação
Johnny Depp – Em “Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar”, de 2017, o ator apareceu mais jovem em novo filme da franquia.Foto: Divulgação
Carrie Fisher: Em “Rogue One: Uma História Star Wars”, a eterna Princesa Leia precisou ser recriada digitalmente para uma cena de flashback. A atriz Carrie Fisher, que estava com 60 anos, retrocedeu alguns anos.Foto: Divulgação
Anthony Hopkins: O consagrado ator britânico naturalizado americano surgiu bem mais moço no papel de Robert Ford em uma cena da série “Westworld”.Foto: Divulgação e Instagram @anthonyhopkins
Sean Young – A personagem Rachel, do clássico da ficção científica “Blade Runner” (1982), surgiu com o mesmo rosto na sequência do filme, “Blade Runner 2049”, lançado 35 anos depois. A qualidade da recriação causou espanto em muita gente.Foto: Divulgação
Al Pacino – Aos 79 anos, o astro surgiu em versão mais jovem no filme “O Irlandês” (2019).Foto: Divulgação
Robert De Niro: Outro monstro sagrado das telonas que tambÃ©m voltou a ser moÃ§o em “O IrlandÃªs”.Foto: DivulgaÃ§Ã£o e Georges Biard WikimÃ©dia Commons
Jeff Bridges – Em “Tron – O Legado”, no papel de Clu, o ator perdeu as rugas e os cabelos brancos.Foto: Divulgação e Instagram @thejeffbridges
Brad Pitt – Em “O Curioso Caso de Benjamin Button”, o galã de Hollywood se torna um menino no auge da trama. No caso, foi uma consequência do roteiro em que o protagonista segue o curso oposto da vida e vai rejuvenescendo com o passar do tempo até tornar-se um bebê.Foto: Divulgação e Glenn Francis WIkimédi
Arnold Schwarzenegger – Em “O Exterminador do Futuro – A Salvação” e “O Exterminador do Futuro: Gênesis”, o ator nascido na Áustria “volta” no tempo.Foto: Divulgação
Samuel L. Jackson – Como Nick Fury no filme “Capitã Marvel”, o premiado ator teve a imagem alterada pela tecnologia.Foto: Divulgação
Clark Gregg – No mesmo “Capitã Marvel”, a ator teve a aparência rejuvenescida na pele de Phil Coulson.Foto: Divulgação
Tom Hanks e Robin Wright receberão também um ‘trato’ da inteligência artificial e ficarão mais jovens em “Here”, novo filme de Robert Zemeckis que deve ser lançado em novembro de 2024.Foto: Eva Rinaldi e Georges Biard Wikimédia Commons
“Here” será mais uma parceria de Hanks com Zemeckis. No clássico “Forrest Gump”, de 1994, o ator contracena justamente com Robin Wright, formando então um jovem casal.Foto: Divulgação
A Inteligência Artificial também foi usada para recriar imagens ou vozes de atores que já morreram. Veja alguns exemplos curiosos desse uso da tecnologia na galeria do Flipar com o título: Inteligência Artificial ‘recria’ pessoas mortas e divide opiniões nos EUAFoto: Pixabay
