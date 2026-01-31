Diferentes tipos de ninhos revelam a adaptação das espécies
Os ninhos representam uma solução natural para abrigo, reprodução e segurança das espécies. Cada material utilizado possui uma função específica, ajudando a manter a temperatura interna, afastar predadores e proteger contra chuva e vento.
Algumas aves escolhem locais elevados para evitar ataques, enquanto outras se adaptam a áreas mais abertas ou próximas à água. A escolha do local depende do tipo de predador, da oferta de alimento e do relevo.
João-de-barro (Furnarius rufus): Famoso por construir seu ninho de barro em formato de forno, com uma entrada voltada para baixo, o que ajuda a proteger do clima e de predadores.Foto: Dario Sanches/Wikimédia Commons
Pássaro-tecelão (Ploceidae, família): Constrói ninhos intricados, parecidos com cestas suspensas, tecendo folhas e gramas em ramos. Em algumas espécies, os machos constroem várias opções para atrair as fêmeas.Foto: Charles J. Sharp/Wikimédia Commons
Andorinha-do-mar-inca (Thalasseus elegans): Essa ave faz seus ninhos em penhascos e locais altos, geralmente em colônias grandes, e utiliza algas e até pequenos ossos para construir ninhos em áreas difíceis de alcançarFoto: Flickr shinesonittwice1
Formiga tecelã (Oecophylla smaragdina): Elas criam ninhos suspensos em árvores, unindo folhas usando um “fio de seda” que suas larvas produzem, formando estruturas que podem abranger várias folhas, como pequenos condomínios.Foto: Flickr Carlton Astronomy
Peixe baiacu japonês (Torquigener albomaculosus): Machos dessa espécie desenham complexos padrões circulares na areia para atrair as fêmeas. Esses padrões, que lembram mandalas, são feitos com o movimento de suas barbatanas e ajudam a abrigar os ovos.Foto: Reprodução do X @JACsciart
Tordas e albatrozes: Essas aves marinhas preferem fazer ninhos em penhascos escarpados e à beira de penhascos à beira-mar, onde os filhotes estão relativamente protegidos dos predadores, mesmo que em áreas de difícil acesso.Foto: Divulgação
Coruja-buraqueira (Athene cunicularia): Em vez de construir ninhos em árvores, essa coruja cava buracos no chão para criar seu lar. Ela também se apropria de tocas abandonadas de outros animais, como tatus, e costuma decorar a entrada com esterco para atrair insetos que ela come.Foto: Flickr Celso Santos de Castro Juniorrc
Guarda-rios-europeu (Alcedo atthis): Esse pássaro escava buracos em barrancos à beira de rios, criando túneis profundos onde põe seus ovos. Os túneis protegem os filhotes e são difíceis de acessar por predadores.Foto: Creative Commons
Macaco-barrigudo (Lagothrix lagotricha): Embora muitos macacos não construam ninhos, o macaco-barrigudo, comum na Amazônia, faz plataformas de folhas nas árvores para descansar e dormir, especialmente quando se sentem ameaçados ou querem manter seus filhotes seguros.Foto: Reprodução de Rede Social
Pinguim-de-adélia (Pygoscelis adeliae): Constrói ninhos de pedras que coleta com grande cuidado. Esses ninhos protegem os ovos do contato direto com o gelo e ajudam na drenagem, mantendo os filhotes secos e aquecidos.Foto: Creative Commons
Pardal-do-mar-vermelho (Passeridae, família): Constrói grandes estruturas de ninho no chão, mas o interessante é que esses ninhos geralmente são comunais. As fêmeas constroem câmaras individuais, mas o ninho compartilha uma base gigante e ramificada.Foto: EcoStudies Institute
Águia-careca (Haliaeetus leucocephalus): Essa águia americana constrói alguns dos maiores ninhos de aves do mundo. Com galhos e gravetos, os casais constroem seus ninhos nas árvores, e eles podem chegar a mais de 3 metros de profundidade e pesar cerca de uma tonelada.Foto: Creative Commons
