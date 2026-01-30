Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Bad Bunny chega ao Grammy embalado por turnê recorde

RF
Redação Flipar
  • <p>Seu álbum Debí Tirar Más Fotos foi indicado a Álbum do Ano, colocando um disco inteiramente em espanhol na disputa máxima da indústria fonográfica pela segunda vez na história.</p>

    Seu álbum Debí Tirar Más Fotos foi indicado a Álbum do Ano, colocando um disco inteiramente em espanhol na disputa máxima da indústria fonográfica pela segunda vez na história.

     Foto: Divulgação
  • <p>Debí Tirar Más Fotos também apoiou a sua turnê mundial de enorme sucesso, que vendeu mais de 2,6 milhões de ingressos em estádios ao redor do mundo e que entrou no Brasil em 2026 com shows programados para o Allianz Parque.</p>

    Debí Tirar Más Fotos também apoiou a sua turnê mundial de enorme sucesso, que vendeu mais de 2,6 milhões de ingressos em estádios ao redor do mundo e que entrou no Brasil em 2026 com shows programados para o Allianz Parque.

     Foto: Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
  • <p>Nascido em Vega Baja, em Porto Rico, em 10/03/1994, Benito Antonio Martínez Ocasio, popular Bad Bunny, cresceu alimentando o desejo de viver da música.</p>

    Nascido em Vega Baja, em Porto Rico, em 10/03/1994, Benito Antonio Martínez Ocasio, popular Bad Bunny, cresceu alimentando o desejo de viver da música.

     Foto: Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
  • <p>Antes de alcançar reconhecimento internacional, ele cursou comunicação audiovisual na universidade e trabalhou como empacotador em um supermercado, enquanto produzia canções de forma independente.</p>

    Antes de alcançar reconhecimento internacional, ele cursou comunicação audiovisual na universidade e trabalhou como empacotador em um supermercado, enquanto produzia canções de forma independente.

     Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
  • <p>Em 2016, ele começou a divulgar suas músicas no SoundCloud, ainda fora do circuito das grandes gravadoras.</p>

    Em 2016, ele começou a divulgar suas músicas no SoundCloud, ainda fora do circuito das grandes gravadoras.

     Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
  • <p>A originalidade do som chamou atenção rapidamente. O que o diferenciou foi sua capacidade de fundir o trap latino e o reggaeton com influências que vão do pop ao rock tradicional.</p>

    A originalidade do som chamou atenção rapidamente. O que o diferenciou foi sua capacidade de fundir o trap latino e o reggaeton com influências que vão do pop ao rock tradicional.

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>O primeiro grande impulso veio com o single “Soy Peor”, lançado ainda em 2016, que o colocou no radar da cena urbana latina.</p>

    O primeiro grande impulso veio com o single “Soy Peor”, lançado ainda em 2016, que o colocou no radar da cena urbana latina.

     Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
  • <p>Dois anos depois, apresentou ao público seu álbum de estreia, “X 100PRE”, seguido por projetos impactantes como “YHLQMDLG” e “El Último Tour del Mundo”.</p>

    Dois anos depois, apresentou ao público seu álbum de estreia, “X 100PRE”, seguido por projetos impactantes como “YHLQMDLG” e “El Último Tour del Mundo”.

     Foto: Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
  • <p>“El Último Tour del Mundo”, inclusive, entrou para a história ao se tornar o primeiro disco inteiramente em espanhol a liderar a Billboard 200, nos Estados Unidos.</p>

    “El Último Tour del Mundo”, inclusive, entrou para a história ao se tornar o primeiro disco inteiramente em espanhol a liderar a Billboard 200, nos Estados Unidos.

     Foto: Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
  • <p>A consagração definitiva aconteceu em 2022, com “Un Verano Sin Ti”, álbum que permaneceu 13 semanas no topo da Billboard 200 e se tornou o mais reproduzido de todos os tempos no Spotify.</p>

    A consagração definitiva aconteceu em 2022, com “Un Verano Sin Ti”, álbum que permaneceu 13 semanas no topo da Billboard 200 e se tornou o mais reproduzido de todos os tempos no Spotify.

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>A partir daí, Bad Bunny se firmou como um fenômeno global, acumulando prêmios como Grammy e Billboard Music Awards, além de influência cultural sem precedentes para um artista latino contemporâneo.</p>

    A partir daí, Bad Bunny se firmou como um fenômeno global, acumulando prêmios como Grammy e Billboard Music Awards, além de influência cultural sem precedentes para um artista latino contemporâneo.

     Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
  • <p>Paralelamente à música, ele expandiu sua atuação para o cinema e a televisão. Em 2022, integrou o elenco de “Trem Bala”, contracenando com Brad Pitt.</p>

    Paralelamente à música, ele expandiu sua atuação para o cinema e a televisão. Em 2022, integrou o elenco de “Trem Bala”, contracenando com Brad Pitt.

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>No ano seguinte, participou de “Cassandro”, filme inspirado na trajetória real do lutador mexicano Saúl Armendáriz.</p>

    No ano seguinte, participou de “Cassandro”, filme inspirado na trajetória real do lutador mexicano Saúl Armendáriz.

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>Em 2025, voltou às telas em “Um Maluco no Golfe 2”, ao lado de Adam Sandler, e em “Ladrões”, com Austin Butler.</p>

    Em 2025, voltou às telas em “Um Maluco no Golfe 2”, ao lado de Adam Sandler, e em “Ladrões”, com Austin Butler.

     Foto: Scott Yamano/Netflix
  • <p>Bad Bunny também marcou presença na TV ao atuar na 3ª temporada da série “Narcos”, da Netflix, ampliando ainda mais seu alcance artístico além da música.</p>

    Bad Bunny também marcou presença na TV ao atuar na 3ª temporada da série “Narcos”, da Netflix, ampliando ainda mais seu alcance artístico além da música.

     Foto: Reprodução
  • <p>Em 2025, o artista foi o mais ouvido do mundo no Spotify pela quarta vez — ele já havia conquistado o feito em 2020, 2021 e 2022 — batendo artistas pop globais como Taylor Swift.</p>

    Em 2025, o artista foi o mais ouvido do mundo no Spotify pela quarta vez — ele já havia conquistado o feito em 2020, 2021 e 2022 — batendo artistas pop globais como Taylor Swift.

     Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay