Bad Bunny chega ao Grammy embalado por turnê recorde
Seu álbum Debí Tirar Más Fotos foi indicado a Álbum do Ano, colocando um disco inteiramente em espanhol na disputa máxima da indústria fonográfica pela segunda vez na história.Foto: Divulgação
Debí Tirar Más Fotos também apoiou a sua turnê mundial de enorme sucesso, que vendeu mais de 2,6 milhões de ingressos em estádios ao redor do mundo e que entrou no Brasil em 2026 com shows programados para o Allianz Parque.Foto: Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
Nascido em Vega Baja, em Porto Rico, em 10/03/1994, Benito Antonio Martínez Ocasio, popular Bad Bunny, cresceu alimentando o desejo de viver da música.Foto: Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
Antes de alcançar reconhecimento internacional, ele cursou comunicação audiovisual na universidade e trabalhou como empacotador em um supermercado, enquanto produzia canções de forma independente.Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Em 2016, ele começou a divulgar suas músicas no SoundCloud, ainda fora do circuito das grandes gravadoras.Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
A originalidade do som chamou atenção rapidamente. O que o diferenciou foi sua capacidade de fundir o trap latino e o reggaeton com influências que vão do pop ao rock tradicional.Foto: Divulgac?a?o
O primeiro grande impulso veio com o single “Soy Peor”, lançado ainda em 2016, que o colocou no radar da cena urbana latina.Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Dois anos depois, apresentou ao público seu álbum de estreia, “X 100PRE”, seguido por projetos impactantes como “YHLQMDLG” e “El Último Tour del Mundo”.Foto: Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
“El Último Tour del Mundo”, inclusive, entrou para a história ao se tornar o primeiro disco inteiramente em espanhol a liderar a Billboard 200, nos Estados Unidos.Foto: Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
A consagração definitiva aconteceu em 2022, com “Un Verano Sin Ti”, álbum que permaneceu 13 semanas no topo da Billboard 200 e se tornou o mais reproduzido de todos os tempos no Spotify.Foto: Divulgac?a?o
A partir daí, Bad Bunny se firmou como um fenômeno global, acumulando prêmios como Grammy e Billboard Music Awards, além de influência cultural sem precedentes para um artista latino contemporâneo.Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Paralelamente à música, ele expandiu sua atuação para o cinema e a televisão. Em 2022, integrou o elenco de “Trem Bala”, contracenando com Brad Pitt.Foto: Divulgac?a?o
No ano seguinte, participou de “Cassandro”, filme inspirado na trajetória real do lutador mexicano Saúl Armendáriz.Foto: Reproduc?a?o
Em 2025, voltou às telas em “Um Maluco no Golfe 2”, ao lado de Adam Sandler, e em “Ladrões”, com Austin Butler.Foto: Scott Yamano/Netflix
Bad Bunny também marcou presença na TV ao atuar na 3ª temporada da série “Narcos”, da Netflix, ampliando ainda mais seu alcance artístico além da música.Foto: Reprodução
Em 2025, o artista foi o mais ouvido do mundo no Spotify pela quarta vez — ele já havia conquistado o feito em 2020, 2021 e 2022 — batendo artistas pop globais como Taylor Swift.Foto: Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
