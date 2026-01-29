Jonny Greenwood concorre ao Oscar 2026 por “Uma Batalha Após a Outra”

A segunda indicação veio por “Ataque dos Cães” em 2022. Dirigido por Jane Campion, o filme é ambientado em Montana, em 1925, o filme narra a história dos irmãos fazendeiros Phil e George Burbank. A dinâmica familiar se torna tensa quando o cruel e dominante Phil passa a atormentar Rose, a nova esposa de George, e seu filho adolescente, Peter.