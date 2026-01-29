Jonny Greenwood concorre ao Oscar 2026 por “Uma Batalha Após a Outra”

O sucesso internacional de Radiohead veio em 1992 com o single “Creep”, marcado pelo uso pouco convencional da guitarra de Greenwood, que se tornaria uma de suas assinaturas sonoras.Foto: Reprodução Instagram
Ao longo da trajetória da banda, eles lançaram diversos sucessos, como “Karma Police”, “High and Dry” e “True Love Waits”, e acumularam três prêmios Grammy e 18 indicações.Foto: kudumomo wikimedia commons
Paralelamente ao trabalho com a banda, Greenwood iniciou uma trajetória como compositor. Seu primeiro álbum solo, “Bodysong”, lançado em 2003, praticamente dispensa guitarras e reforça seu interesse por música instrumental e experimental.Foto: Wikimedia Commons / Yasuko Otani
Em 2004, foi compositor residente da BBC, período em que escreveu peças como “Smear”, “Piano for Children” e “Popcorn Superhet Receiver”.Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
A partir de 2007, Greenwood se consolidou como compositor de trilhas sonoras para cinema, especialmente em parceria com Paul Thomas Anderson. Sua música para “Sangue Negro” marcou profundamente o filme, embora tenha sido considerada inelegível ao Oscar por incluir material previamente composto.Foto: Reproduc?a?o
A colaboração continuou em “O Mestre”, “Vício Inerente”, “Trama Fantasma” e “Licorice Pizza”.Foto: Divulgação
A trilha de “Trama Fantasma”, inclusive, rendeu a Greenwood sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Trilha Sonora. Lançado em 2017, o filme acompanha Reynolds Woodcock, um estilista renomado e obsessivo da alta-costura londrina dos anos 1950, cuja rotina rigidamente controlada é abalada quando ele se envolve com Alma.Foto: Reprodução
A segunda indicação veio por “Ataque dos Cães” em 2022. Dirigido por Jane Campion, o filme é ambientado em Montana, em 1925, o filme narra a história dos irmãos fazendeiros Phil e George Burbank. A dinâmica familiar se torna tensa quando o cruel e dominante Phil passa a atormentar Rose, a nova esposa de George, e seu filho adolescente, Peter.Foto: Divulgação
Completam sua filmografia títulos como “Você Nunca Esteve Realmente Aqui”, “Precisamos Falar Sobre Kevin” e “Spencer”.Foto: reprodução
Em 2019, Greenwood lançou o LP “Industry Water”, em parceria com o compositor Michael Gordon, que estreou entre os dez primeiros colocados da parada Billboard Classical Albums.Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH