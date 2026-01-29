Assine
Jonny Greenwood concorre ao Oscar 2026 por “Uma Batalha Após a Outra”

Redação Flipar
  A categoria "Melhor Trilha Sonora Original" reconhece composições criadas especificamente para o cinema e avalia o caráter autoral do trabalho, bem como a forma como a música contribui para a narrativa e o desenvolvimento dramático do filme. Canções com letra não são elegíveis nessa disputa e concorrem separadamente em "Melhor Canção Original".

    Foto: divulgação

    A categoria “Melhor Trilha Sonora Original” reconhece composições criadas especificamente para o cinema e avalia o caráter autoral do trabalho, bem como a forma como a música contribui para a narrativa e o desenvolvimento dramático do filme. Canções com letra não são elegíveis nessa disputa e concorrem separadamente em “Melhor Canção Original”.

     Foto: divulgação
  Entre os indicados, "Uma Batalha Após a Outra", dirigido por Paul Thomas Anderson e estrelado por Leonardo DiCaprio, acompanha Bob, um ex-revolucionário paranoico que vive recluso. Forçado a confrontar o próprio passado, ele precisa enfrentar o Coronel Lockjaw, vivido por Sean Penn, seu antigo inimigo, após o sequestro de sua filha adolescente.

    Entre os indicados, “Uma Batalha Após a Outra”, dirigido por Paul Thomas Anderson e estrelado por Leonardo DiCaprio, acompanha Bob, um ex-revolucionário paranoico que vive recluso. Forçado a confrontar o próprio passado, ele precisa enfrentar o Coronel Lockjaw, vivido por Sean Penn, seu antigo inimigo, após o sequestro de sua filha adolescente.

     Foto: Divulgação
  No total, "Uma Batalha Após a Outra" recebeu 13 indicações ao Oscar 2026, incluindo categorias centrais como "Melhor Filme", "Melhor Diretor", "Melhor Roteiro Adaptado" e quatro indicações de atuação.

    No total, “Uma Batalha Após a Outra” recebeu 13 indicações ao Oscar 2026, incluindo categorias centrais como “Melhor Filme”, “Melhor Diretor”, “Melhor Roteiro Adaptado” e quatro indicações de atuação.

     Foto: Divulgação / Warner Bros. Pictures
  O filme marca a sexta colaboração entre Jonny Greenwood, responsável pela trilha sonora, e o diretor Paul Thomas Anderson. Além disso, com esse trabalho, Greenwood chega à sua terceira indicação ao maior prêmio do cinema.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-28-183418.jpg?20260129094150" width="1114" height="626">

    O filme marca a sexta colaboração entre Jonny Greenwood, responsável pela trilha sonora, e o diretor Paul Thomas Anderson. Além disso, com esse trabalho, Greenwood chega à sua terceira indicação ao maior prêmio do cinema.

     Foto: Reprodução Youtube
  Reconhecido como um dos músicos mais inventivos de sua geração, Jonny Greenwood se destaca como multi-instrumentista, transitando com naturalidade entre guitarra, teclados, sampler, xilofone e composição orquestral. Integrante fundamental do Radiohead, ele também construiu uma carreira paralela sólida como compositor de música contemporânea e trilhas sonoras para cinema.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Jonny_Greenwood-michell-zappa.jpg?20260129094152" width="1114" height="626">

    Reconhecido como um dos músicos mais inventivos de sua geração, Jonny Greenwood se destaca como multi-instrumentista, transitando com naturalidade entre guitarra, teclados, sampler, xilofone e composição orquestral. Integrante fundamental do Radiohead, ele também construiu uma carreira paralela sólida como compositor de música contemporânea e trilhas sonoras para cinema.

     Foto: Wikimedia Commons / Michell Zappa
  Jonathan Richard Guy Greenwood nasceu em 5 de novembro de 1971, em Oxford, na Inglaterra. Estudou na Abingdon School, onde seu irmão mais velho, Colin Greenwood, conheceu Thom Yorke e, dessa amizade, surgiu uma banda.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Jonny-Greenwood-Zach-Klein.jpg?20260129094151" width="1114" height="626">

    Jonathan Richard Guy Greenwood nasceu em 5 de novembro de 1971, em Oxford, na Inglaterra. Estudou na Abingdon School, onde seu irmão mais velho, Colin Greenwood, conheceu Thom Yorke e, dessa amizade, surgiu uma banda.

     Foto: Wikimedia Commons / Zach Klein
  • <div class=
    Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
  O sucesso internacional de Radiohead veio em 1992 com o single "Creep", marcado pelo uso pouco convencional da guitarra de Greenwood, que se tornaria uma de suas assinaturas sonoras. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/02/Radiohead.jpg?20260129094152" width="1114" height="626">

    O sucesso internacional de Radiohead veio em 1992 com o single “Creep”, marcado pelo uso pouco convencional da guitarra de Greenwood, que se tornaria uma de suas assinaturas sonoras. 

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Ao longo da trajetória da banda, eles lançaram diversos sucessos, como “Karma Police”, “High and Dry” e “True Love Waits”, e acumularam três prêmios Grammy e 18 indicações.</p>

    Ao longo da trajetória da banda, eles lançaram diversos sucessos, como “Karma Police”, “High and Dry” e “True Love Waits”, e acumularam três prêmios Grammy e 18 indicações.

     Foto: kudumomo wikimedia commons
  Paralelamente ao trabalho com a banda, Greenwood iniciou uma trajetória como compositor. Seu primeiro álbum solo, "Bodysong", lançado em 2003, praticamente dispensa guitarras e reforça seu interesse por música instrumental e experimental. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Jonny_Greenwood-Yasuko-Otani.jpg?20260129094154" width="1114" height="626">

    Paralelamente ao trabalho com a banda, Greenwood iniciou uma trajetória como compositor. Seu primeiro álbum solo, “Bodysong”, lançado em 2003, praticamente dispensa guitarras e reforça seu interesse por música instrumental e experimental. 

     Foto: Wikimedia Commons / Yasuko Otani
  Em 2004, foi compositor residente da BBC, período em que escreveu peças como "Smear", "Piano for Children" e "Popcorn Superhet Receiver".

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Jonny-Greenwood-Flickr-Raph_PH.jpg?20260129094154" width="1114" height="626">

    Em 2004, foi compositor residente da BBC, período em que escreveu peças como “Smear”, “Piano for Children” e “Popcorn Superhet Receiver”.

     Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
  A partir de 2007, Greenwood se consolidou como compositor de trilhas sonoras para cinema, especialmente em parceria com Paul Thomas Anderson. Sua música para "Sangue Negro" marcou profundamente o filme, embora tenha sido considerada inelegível ao Oscar por incluir material previamente composto. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/12/Paul-Dano-em-22Sangue-Negro22-2007-Reproducao--e1764947693918.jpg?20260129094154" width="1114" height="626">

    A partir de 2007, Greenwood se consolidou como compositor de trilhas sonoras para cinema, especialmente em parceria com Paul Thomas Anderson. Sua música para “Sangue Negro” marcou profundamente o filme, embora tenha sido considerada inelegível ao Oscar por incluir material previamente composto. 

     Foto: Reproduc?a?o
  A colaboração continuou em "O Mestre", "Vício Inerente", "Trama Fantasma" e "Licorice Pizza".

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/12/25-Paul_Thomas_Anderson.jpg?20260129094154" width="1114" height="626">

    A colaboração continuou em “O Mestre”, “Vício Inerente”, “Trama Fantasma” e “Licorice Pizza”.

     Foto: Divulgação
  A trilha de "Trama Fantasma", inclusive, rendeu a Greenwood sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Trilha Sonora. Lançado em 2017, o filme acompanha Reynolds Woodcock, um estilista renomado e obsessivo da alta-costura londrina dos anos 1950, cuja rotina rigidamente controlada é abalada quando ele se envolve com Alma.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/03/11-Daniel-Day-Lewis-em-Trama-Fantasma-Atores-aposentados-Reproducao-do-site-Adoro-Cinema.jpg?20260129094159" width="1114" height="626">

    A trilha de “Trama Fantasma”, inclusive, rendeu a Greenwood sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Trilha Sonora. Lançado em 2017, o filme acompanha Reynolds Woodcock, um estilista renomado e obsessivo da alta-costura londrina dos anos 1950, cuja rotina rigidamente controlada é abalada quando ele se envolve com Alma.

     Foto: Reprodução
  A segunda indicação veio por "Ataque dos Cães" em 2022. Dirigido por Jane Campion, o filme é ambientado em Montana, em 1925, o filme narra a história dos irmãos fazendeiros Phil e George Burbank. A dinâmica familiar se torna tensa quando o cruel e dominante Phil passa a atormentar Rose, a nova esposa de George, e seu filho adolescente, Peter.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/01/Ataque-dos-Caes-Divulgacao-1-1.jpg?20260129094159" width="1114" height="626">

    A segunda indicação veio por “Ataque dos Cães” em 2022. Dirigido por Jane Campion, o filme é ambientado em Montana, em 1925, o filme narra a história dos irmãos fazendeiros Phil e George Burbank. A dinâmica familiar se torna tensa quando o cruel e dominante Phil passa a atormentar Rose, a nova esposa de George, e seu filho adolescente, Peter.

     Foto: Divulgação
  Completam sua filmografia títulos como "Você Nunca Esteve Realmente Aqui", "Precisamos Falar Sobre Kevin" e "Spencer". 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/01/Tilda-Swinton-em-6.jpg?20260129094159" width="1114" height="626">

    Completam sua filmografia títulos como “Você Nunca Esteve Realmente Aqui”, “Precisamos Falar Sobre Kevin” e “Spencer”. 

     Foto: reprodução
  Em 2019, Greenwood lançou o LP "Industry Water", em parceria com o compositor Michael Gordon, que estreou entre os dez primeiros colocados da parada Billboard Classical Albums.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Jonny-Greenwood-Raph_PH.jpg?20260129094159" width="1114" height="626">

    Em 2019, Greenwood lançou o LP “Industry Water”, em parceria com o compositor Michael Gordon, que estreou entre os dez primeiros colocados da parada Billboard Classical Albums.

     Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
