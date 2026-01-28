Mamífero mais raro do mundo vive em ilha brasileira; conheça
Trata-se do preá-de-Moleques-do-Sul, considerado o mamífero mais raro do mundo.Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Ele tem essa característica por viver exclusivamente em uma ilha de pouco mais de dez hectares e apresentar a menor distribuição geográfica conhecida entre as espécies terrestres.Foto: Divulgação
Integrante do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a área conserva uma população estimada entre 40 e 60 indivíduos do roedor.Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons
Esse número oscila conforme a disponibilidade de alimento e as condições ambientais, o que torna a espécie extremamente vulnerável a qualquer perturbação local.Foto: Divulgação
Descoberto apenas na década de 1980 durante pesquisas do antigo órgão ambiental catarinense, o animal foi identificado após a análise de ossadas encontradas por pesquisadores.Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Visualmente semelhante a um porquinho-da-índia, o preá é classificado como criticamente em perigo em escalas global, nacional e estadual.Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Sua sobrevivência é limitada pela escassez de recursos naturais, já que não tem predadores conhecidos na ilha.Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Desse modo, a populaÃ§Ã£o oscila conforme a oferta de gramÃneas, sua base alimentar.Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo TV Globo
“Quando a população cresce demais, começa a faltar alimento, e isso leva naturalmente à redução do número de indivíduos”, explicou o biólogo do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, Marcos Eugênio Maes.Foto: Divulgação
A origem da espécie remonta a um processo geológico de cerca de 8 mil anos, quando a elevação do nível do mar isolou populações de preás em topos de morros que se tornaram ilhas, forçando um processo de especiação.Foto: Divulgação
Atualmente, os animais ocupam apenas 4 hectares de vegetação aberta. Eles se escondem durante o dia e se alimentam nos períodos de menor calor.Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
A criação do parque estadual na década de 1970 foi providencial para manter o habitat intocado antes mesmo da descoberta da espécie.Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons
Hoje, o estado mantém um plano de conservação rigoroso que inclui fiscalização constante pela Polícia Militar Ambiental e pela Marinha.Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons
O desembarque de turistas no arquipélago é estritamente proibido, sendo a área classificada como “zona intangível”.Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons
O acesso é restrito a pesquisadores para evitar a introdução de patógenos, sementes invasoras ou riscos de incêndio que poderiam causar a extinção definitiva da espécie.Foto: Divulgação
Qualquer interferência humana mínima representa uma ameaça existencial para este roedor, visto que seu sistema imunológico evoluiu de forma isolada do continente por milênios.Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons
“Encontramos restos de fogueira na ilha. Um incêndio ali seria catastrófico. Se essa espécie se extinguir, não haverá possibilidade de recuperação. É uma perda definitiva”, alertou Maes.Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons