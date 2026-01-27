De Portugal à América Latina: como as empanadas viraram paixão mundial

A origem das empanadas remonta à Península Ibérica, especialmente às regiões da Galícia e de Portugal, onde receitas semelhantes já eram preparadas durante a Idade Média.

O termo está ligado à técnica de “empanar”, que consiste em envolver o recheio em uma camada de massa antes de assar ou fritar. Com a expansão marítima e a colonização espanhola, essa preparação foi levada para diferentes partes da América Latina, onde passou por profundas adaptações.

Cada país incorporou ingre