Pérolas da arquitetura: construções em diferentes estilos pelo mundo

Entre os elementos mais marcantes dessas construções estão torres, cúpulas, fachadas e interiores ricamente decorados, que variam conforme o período histórico e a região onde foram criados.

As torres costumam simbolizar elevação espiritual ou poder político, enquanto as cúpulas revelam domínio técnico e ousadia estrutural. Fachadas ganham ornamentos, relevos e padrões geométricos que impressionam pela precisão e pelo equilíbrio visual.

Já os interiores costumam explorar luz natu