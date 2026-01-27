Assine
História

Pérolas da arquitetura: construções em diferentes estilos pelo mundo

    Entre os elementos mais marcantes dessas construções estão torres, cúpulas, fachadas e interiores ricamente decorados, que variam conforme o período histórico e a região onde foram criados.

    As torres costumam simbolizar elevação espiritual ou poder político, enquanto as cúpulas revelam domínio técnico e ousadia estrutural. Fachadas ganham ornamentos, relevos e padrões geométricos que impressionam pela precisão e pelo equilíbrio visual.

    Já os interiores costumam explorar luz natu

    Arcos ogivais (arcos pontiagudos) – Em vez de arcos redondos, comuns no estilo românico anterior, o estilo gótico usa arcos pontiagudos que conferem uma sensação de altura e leveza.

     Foto: Urban wikimedia commons
    Abóbadas em cruzaria – Estruturas de suporte em forma de cruz permitem a construção de tetos altos e abóbadas complexas, além de distribuir o peso de forma mais eficiente.

     Foto: Tiago Fioreze wikimedia commons
    Vitrais – Grandes janelas de vitrais com histórias bíblicas ou figuras de santos são comuns. Estes vitrais não só têm uma função decorativa, como também permitem a entrada de luz colorida, criando um ambiente espiritual.

     Foto: Imagem de David Mark por Pixabay
    Rosáceas – Janelas circulares decoradas com vitrais em forma de rosa (rosáceas) geralmente estão localizadas na fachada de várias catedrais, simbolizando a divindade e o cosmos.

     Foto: Flickr Francisco Aragão
    Torres e pináculos – Existem construções que são marcadas pela verticalidade e pela presença de torres e pináculos que apontam para o céu, simbolizando a elevação espiritual.

     Foto: Imagem de B. Hochsprung por Pixabay
    Veja algumas construções icônicas nos mais variados estilos e que são lugares muito buscados pelos turistas para visitação.

     Foto: Didier Descouens • wikimedia commons
    Palácio dos Papas (Avignon, França) – Construído entre 1335 e 1370, com arquitetos como Pierre Poisson, é uma fortaleza imponente que serviu de residência para os papas no século XIV. O palácio se destaca pelos altos muros e torres defensivas.

     Foto: Jean-Marc Rosier wikimedia commons
    Castelo de Chambord (Vale do Loire, França) – Erguido de 1519 a 1547, projetado por Domenico da Cortona, mistura gótico com elementos renascentistas, famoso por sua impressionante fachada e pelas torres ornamentadas que compõem o telhado.

     Foto: Commons Wikimedia
    Mosteiro da Batalha (Batalha, Portugal) – Construído entre 1386 e 1517 por iniciativa de D. João I, tem autoria de Afonso Domingues. Apresenta uma arquitetura rica com janelas ornamentadas, simbolizando a vitória portuguesa na Batalha de Aljubarrota

     Foto: Waosberg - Wikimédia Commons
    Palácio dos Doges (Veneza, Itália) – Finalizado no século XIV, foi construído por diversos arquitetos e destaca-se por sua fachada de mármore e arcos pontiagudos, representando o gótico veneziano e sendo o centro do poder da República de Veneza.

     Foto: Creative Commons
    Castelo de Neuschwanstein (Baviera, Alemanha)
    Construído entre 1869 e 1886 pelo rei Luís II da Baviera, foi projetado por Eduard Riedel e é conhecido por sua estética que incorpora torres e pináculos dramáticos.

     Foto: Thomas Wolf - commons wikimedia
    Universidade de Salamanca (Salamanca, Espanha)
    Fundada em 1134 e ampliada no estilo gÃ³tico nos sÃ©culos XV e XVI, com a fachada por Juan de Talavera. Ã? famosa por sua decoraÃ§Ã£o em pedra e ornamentos, sendo uma das universidades mais antigas da Europa

     Foto: Victoria Rachitzky/WikimimÃ©dia Commons
    Castelo de Leeds (Kent, Inglaterra) – Construído em 1119 e reformado no século XIII, este castelo medieval é rodeado por um lago, com torres e paredes de pedra que mostram a arquitetura defensiva da época.

     Foto: Sigismund von Dobschütz - wikimedia commons
    Mosteiro de Alcobaça (Alcobaça, Portugal)
    Construído entre 1178 e 1252,, é um dos mais antigos mosteiros de Portugal e possui um grande conjunto de arcos e colunas que impressionam pela simplicidade e harmonia

     Foto: Alvesgaspar wikimedia commons
