Pérolas da arquitetura: construções em diferentes estilos pelo mundo
Entre os elementos mais marcantes dessas construções estão torres, cúpulas, fachadas e interiores ricamente decorados, que variam conforme o período histórico e a região onde foram criados.
As torres costumam simbolizar elevação espiritual ou poder político, enquanto as cúpulas revelam domínio técnico e ousadia estrutural. Fachadas ganham ornamentos, relevos e padrões geométricos que impressionam pela precisão e pelo equilíbrio visual.
Já os interiores costumam explorar luz natural
Arcos ogivais (arcos pontiagudos) – Em vez de arcos redondos, comuns no estilo românico anterior, o estilo gótico usa arcos pontiagudos que conferem uma sensação de altura e leveza.Foto: Urban wikimedia commons
Abóbadas em cruzaria – Estruturas de suporte em forma de cruz permitem a construção de tetos altos e abóbadas complexas, além de distribuir o peso de forma mais eficiente.Foto: Tiago Fioreze wikimedia commons
Vitrais – Grandes janelas de vitrais com histórias bíblicas ou figuras de santos são comuns. Estes vitrais não só têm uma função decorativa, como também permitem a entrada de luz colorida, criando um ambiente espiritual.Foto: Imagem de David Mark por Pixabay
Rosáceas – Janelas circulares decoradas com vitrais em forma de rosa (rosáceas) geralmente estão localizadas na fachada de várias catedrais, simbolizando a divindade e o cosmos.Foto: Flickr Francisco Aragão
Torres e pináculos – Existem construções que são marcadas pela verticalidade e pela presença de torres e pináculos que apontam para o céu, simbolizando a elevação espiritual.Foto: Imagem de B. Hochsprung por Pixabay
Veja algumas construções icônicas nos mais variados estilos e que são lugares muito buscados pelos turistas para visitação.Foto: Didier Descouens • wikimedia commons
Palácio dos Papas (Avignon, França) – Construído entre 1335 e 1370, com arquitetos como Pierre Poisson, é uma fortaleza imponente que serviu de residência para os papas no século XIV. O palácio se destaca pelos altos muros e torres defensivas.Foto: Jean-Marc Rosier wikimedia commons
Castelo de Chambord (Vale do Loire, França) – Erguido de 1519 a 1547, projetado por Domenico da Cortona, mistura gótico com elementos renascentistas, famoso por sua impressionante fachada e pelas torres ornamentadas que compõem o telhado.Foto: Commons Wikimedia
Mosteiro da Batalha (Batalha, Portugal) – Construído entre 1386 e 1517 por iniciativa de D. João I, tem autoria de Afonso Domingues. Apresenta uma arquitetura rica com janelas ornamentadas, simbolizando a vitória portuguesa na Batalha de AljubarrotaFoto: Waosberg - Wikimédia Commons
Palácio dos Doges (Veneza, Itália) – Finalizado no século XIV, foi construído por diversos arquitetos e destaca-se por sua fachada de mármore e arcos pontiagudos, representando o gótico veneziano e sendo o centro do poder da República de Veneza.Foto: Creative Commons
Castelo de Neuschwanstein (Baviera, Alemanha)Foto: Thomas Wolf - commons wikimedia
Construído entre 1869 e 1886 pelo rei Luís II da Baviera, foi projetado por Eduard Riedel e é conhecido por sua estética que incorpora torres e pináculos dramáticos.
Universidade de Salamanca (Salamanca, Espanha)Foto: Victoria Rachitzky/WikimimÃ©dia Commons
Fundada em 1134 e ampliada no estilo gótico nos séculos XV e XVI, com a fachada por Juan de Talavera. É famosa por sua decoração em pedra e ornamentos, sendo uma das universidades mais antigas da Europa
Castelo de Leeds (Kent, Inglaterra) – Construído em 1119 e reformado no século XIII, este castelo medieval é rodeado por um lago, com torres e paredes de pedra que mostram a arquitetura defensiva da época.Foto: Sigismund von Dobschütz - wikimedia commons
Mosteiro de Alcobaça (Alcobaça, Portugal)Foto: Alvesgaspar wikimedia commons
Construído entre 1178 e 1252,, é um dos mais antigos mosteiros de Portugal e possui um grande conjunto de arcos e colunas que impressionam pela simplicidade e harmonia