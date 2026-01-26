Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Universidade mais prestigiada do mundo aponta o café da manhã ideal

RF
Redação Flipar
  • <p>A universidade conta com um setor especializado em nutrição que estuda o desempenho dos alimentos no organismo e seus efeitos a curto e longo prazo. Esses especialistas avaliam como diferentes grupos alimentares interferem na digestão, na produção de energia e na sensação de saciedade. A partir dessas análises, são elaboradas recomendações práticas para orientar a população a montar refeições mais equilibradas. Veja as dicas dos especialistas para um café da manhã mais rico em nutrientes, com

    A universidade conta com um setor especializado em nutrição que estuda o desempenho dos alimentos no organismo e seus efeitos a curto e longo prazo. Esses especialistas avaliam como diferentes grupos alimentares interferem na digestão, na produção de energia e na sensação de saciedade. A partir dessas análises, são elaboradas recomendações práticas para orientar a população a montar refeições mais equilibradas. Veja as dicas dos especialistas para um café da manhã mais rico em nutrientes, com Foto: Somesh Kesarla Suresh/Unsplash

  • <p>A médica e pesquisadora Monique Tello, colaboradora especialista desse setor, escreveu  artigos que buscam desmistificar a ideia que temos do café da manhã. Ela compartilhou alimentos que considera essenciais, dando exemplos concretos de como ela prepara sua alimentação e de sua família pela manhã.</p>

    A médica e pesquisadora Monique Tello, colaboradora especialista desse setor, escreveu  artigos que buscam desmistificar a ideia que temos do café da manhã. Ela compartilhou alimentos que considera essenciais, dando exemplos concretos de como ela prepara sua alimentação e de sua família pela manhã.

     Foto: David Adam Kess/Wikimedia Commons
  • <p>Para isso, ela deixou claro que entende o ritmo intenso da vida de cada pessoa na atualidade e trouxe ideias simples. O foco é cobrir os nutrientes essenciais para começar o dia e encher-se de energia de forma saudável.</p>

    Para isso, ela deixou claro que entende o ritmo intenso da vida de cada pessoa na atualidade e trouxe ideias simples. O foco é cobrir os nutrientes essenciais para começar o dia e encher-se de energia de forma saudável.

     Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
  • <p>A pesquisadora ressalta que um bom café da manhã deve focar em alimentos de baixo índice glicêmico, ricos em proteínas, fibras, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis. Deve-se evitar açúcar simples, sal e gorduras de má qualidade.</p>

    A pesquisadora ressalta que um bom café da manhã deve focar em alimentos de baixo índice glicêmico, ricos em proteínas, fibras, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis. Deve-se evitar açúcar simples, sal e gorduras de má qualidade.

     Foto: Divulgação
  • <p>O indivíduo deve fugir de pastéis ou doces, pão branco, salsichas, cereais processados, sobremesas lácteas ou smoothies.</p>

    O indivíduo deve fugir de pastéis ou doces, pão branco, salsichas, cereais processados, sobremesas lácteas ou smoothies.

     Foto: Imagem de forwimuwi73 por Pixabay
  • <p>Devemos, então, focar em alimentos que nos forneçam energia, liberando-a aos poucos, sem criar picos de açúcar no sangue.</p>

    Devemos, então, focar em alimentos que nos forneçam energia, liberando-a aos poucos, sem criar picos de açúcar no sangue.

     Foto: Divulgação Hotel Shalati café
  • <p>Tello resume o que considera alimentos essenciais para o café da manhã em cinco grupos. O primeiro abrange legumes, frutas e vegetais frescos ou congelados, inteiros e com pele quando possível.</p>

    Tello resume o que considera alimentos essenciais para o café da manhã em cinco grupos. O primeiro abrange legumes, frutas e vegetais frescos ou congelados, inteiros e com pele quando possível.

     Foto: Jacques David/Pixabay
  • <p>Os ingredientes recomendados pela especialista incluem alimentos que são fontes ricas de fibras, vitaminas, minerais e gorduras boas, evitando produtos com alto teor de açúcar, sal ou gorduras saturadas.</p>

    Os ingredientes recomendados pela especialista incluem alimentos que são fontes ricas de fibras, vitaminas, minerais e gorduras boas, evitando produtos com alto teor de açúcar, sal ou gorduras saturadas.

     Foto: Imagem de -Rita-und mit por Pixabay
  • <p>O segundo grupo é composto por cereais ou grãos inteiros (integrais) ou não processados. Entre eles, estão os pães 100% integrais, aveia, trigo, cevada, quinoa e centeio, entre outros.</p>

    O segundo grupo é composto por cereais ou grãos inteiros (integrais) ou não processados. Entre eles, estão os pães 100% integrais, aveia, trigo, cevada, quinoa e centeio, entre outros.

     Foto: Freepik
  • <p>O terceiro grupo apresenta proteínas saudáveis: ovos (não fritos), lacticínios, como iogurtes pouco gordurosos, legumes e carnes magras.</p>

    O terceiro grupo apresenta proteínas saudáveis: ovos (não fritos), lacticínios, como iogurtes pouco gordurosos, legumes e carnes magras.

     Foto: Freepik
  • <p>O quarto e quinto grupo traz gorduras saudáveis como nozes e sementes, azeite extra virgem, peixe e abacate.</p>

    O quarto e quinto grupo traz gorduras saudáveis como nozes e sementes, azeite extra virgem, peixe e abacate.

     Foto: Juraj Varga por Pixabay
  • <p>A Dra. Monique Tello compartilha seu café da manhã preferido, que pode ser facilmente variado na hora para evitar complicações. Nesta composição, ela traz uma tigela de iogurte com frutas congeladas e nozes e/ou sementes e grãos integrais.</p>

    A Dra. Monique Tello compartilha seu café da manhã preferido, que pode ser facilmente variado na hora para evitar complicações. Nesta composição, ela traz uma tigela de iogurte com frutas congeladas e nozes e/ou sementes e grãos integrais.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Essa combinação não só se prepara rapidamente como também oferece um mix de nutrientes essenciais, suficiente para ser consumido em diferentes ambientes, como no trabalho.</p>

    Essa combinação não só se prepara rapidamente como também oferece um mix de nutrientes essenciais, suficiente para ser consumido em diferentes ambientes, como no trabalho.

     Foto: Reprodução do site conquistesuavida.com.br/noticia/iogurte-com-granola
  • <p>Cada alimento tem um papel único na manutenção da saúde e bem-estar. Desse modo, variar os ingredientes pode garantir a ingestão de uma gama diversificada de nutrientes.</p>

    Cada alimento tem um papel único na manutenção da saúde e bem-estar. Desse modo, variar os ingredientes pode garantir a ingestão de uma gama diversificada de nutrientes.

     Foto: - creative commons hippopx.com
  • <p>Algumas alterações na rotina podem trazer grandes benefícios à saúde. Dentre eles, optar por alimentos integrais em vez de processados.</p>

    Algumas alterações na rotina podem trazer grandes benefícios à saúde. Dentre eles, optar por alimentos integrais em vez de processados.

     Foto: Youtube/BRUNA CARVALHO TV
  • <p>Cada indivíduo deve priorizar a inclusão de frutas e vegetais, bem como escolher fontes de proteínas e gorduras de qualidade.</p>

    Cada indivíduo deve priorizar a inclusão de frutas e vegetais, bem como escolher fontes de proteínas e gorduras de qualidade.

     Foto: Freepik
  • <p>As pesquisas da Universidade de Harvard pretendem impactar positivamente na saúde geral, fornecendo a energia necessária para enfrentar as atividades diárias.</p>

    As pesquisas da Universidade de Harvard pretendem impactar positivamente na saúde geral, fornecendo a energia necessária para enfrentar as atividades diárias.

     Foto: Reprodução/ Guide for the Traveler
  • <p>Uma abordagem prÃ¡tica e acessÃ­vel, que pode ser ajustada Ã s necessidades individuais, respeitando preferÃªncias pessoais e culturais, assim como a vida atribulada de cada pessoa.</p>

    Uma abordagem prÃ¡tica e acessÃ­vel, que pode ser ajustada Ã s necessidades individuais, respeitando preferÃªncias pessoais e culturais, assim como a vida atribulada de cada pessoa.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o
  • <p>Mesmo com tais orientações, sempre é bom consultar um nutricionista. Afinal, ele é o profissional mais indicado para ajudar a adaptar essas diretrizes ao seu dia a dia.</p>

    Mesmo com tais orientações, sempre é bom consultar um nutricionista. Afinal, ele é o profissional mais indicado para ajudar a adaptar essas diretrizes ao seu dia a dia.

     Foto: - Divulgação/Prefeitura de Feira de Santana
  • <p>O nutricionista pode analisar suas necessidades energéticas, identificar possíveis deficiências e indicar combinações de alimentos que se encaixem melhor na sua rotina.</p>

    O nutricionista pode analisar suas necessidades energéticas, identificar possíveis deficiências e indicar combinações de alimentos que se encaixem melhor na sua rotina.

     Foto: freepik
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay