Cidade brasileira é considerada a ‘mais inteligente’ do planeta

    Capital do Paraná, Curitiba é famosa por ser uma cidade “que funciona”. E recentemente um prêmio importante comprovou sua importância no cenário nacional e internacional.

     Foto: Imagem de Rodrigo M por Pixabay
    A capital do Paraná foi eleita a cidade mais inteligente do mundo no World Smart City Awards, em Barcelona, na Espanha. O prêmio é considerado um dos principais do mundo no quesito inovação e cidades inteligentes.

     Foto: Flickr Ana Feliciano
    Curitiba conquistou o prêmio na categoria Cidades, vencendo Barranquilla (Colômbia), Cascais (Portugal), Izmir (Turquia), Makati (Filipinas) e Sunderland (Reino Unido).

     Foto: Instagram @parquebarigui
    Políticas públicas, programas, planejamento urbano, conectividade, sustentabilidade e ações de modernização são algumas avaliações feitas para conquistar tal honraria.

     Foto: Flickr André Martins
    “Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo em 2023, nos 330 anos de sua existência”, exaltou o prefeito Rafael Greca, que é engenheiro e urbanista.

     Foto: Prefeitura de Curitiba
    Um ponto alto em Curitiba é seu transporte público, considerado um dos melhores sistemas de ônibus do país. A cidade é famosa por sua eficiência com estações tubo, ônibus de alta capacidade e integração com outras formas de transporte.

     Foto: Flickr Thífani Postali
    O urbanismo da cidade também mostra todo seu valor. Muitos parques e áreas verdes bem preservadas, como o Jardim Botânico, um dos cartões-postais da cidade.

     Foto: Imagem de Rodrigo M por Pixabay
    Aliás, o Jardim Botânico é parada obrigatória para quem for visitar a cidade. Ele tem uma construção de vidro que é inspirada no Palácio dos Cristais em Londres. O local também abriga uma fonte d’água e jardins geométricos.

     Foto: Imagem de Jerzy Andrzej Kucia por Pixabay
    A Ópera de Arame, construída com estrutura metálica transparente, é um teatro que abriga 1500 pessoas e fica no meio de um lago e bastante verde em volta.

     Foto: Adelano Lázaro - wikimedia commons
    O Parque Tanguá, com sua ciclovia, pista de corrida, trilhas e muito mais, é também é um ponto turístico que se destaca em Curitiba.

     Foto: Flickr Josemar_Brytto
    Curtiba também tem uma vida cultural e artística vibrante. O Museu Oscar Niemeyer, o famoso “Museu do Olho”, é uma referência arquitetônica.

     Foto: Imagem de martinskariny por Pixabay
    Curitiba também possui relevância no esporte. A cidade abriga grandes equipes da elite do futebol brasileiro, como Athletico e Coritiba, e recebe anualmente grandes corridas como a Stock Car.

     Foto: Instagram @autodromocuritiba
    Localizado bem no centro de Curitiba, o Parque Barigui é um refúgio para a fauna paranaense e possui boa estrutura com quadras, churrasqueiras, quiosques, academia, restaurante e muito mais.

     Foto: Instagram @parquebarigui
    Famoso pelo “Natal na Avenida”, o Palácio Avenida, um dos primeiros edifícios da cidade, foi inaugurado em 1929 e construído pelo imigrante sírio-libanês Feres Merhy.

     Foto: Flickr André Balão
    Curitiba abriga a Catedral Basílica Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (padroeira da cidade), um marco importante para os fiéis e para os admiradores de arquitetura sacra e história religiosa.

     Foto: Divulgação Daniel Castellano / SMCS
    Além do prêmio concedido à sua capital, o estado do Paraná foi eleito o estado mais inovador e sustentável do Brasil, segundo o ranking Bright Cities.

     Foto: Imagem de Mariel mafer por Pixabay
    Em julho de 2024, uma nova rota aérea começou a funcionar no Aeroporto Afonso Pena, de Curitiba. Aviões da companhia aérea chilena JetSMART fazem ligação com o Aeroporto Ezeiza, em Buenos Aires, na Argentina.

     Foto: Divulgação
