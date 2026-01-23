Assine
Primeira ‘cidade floresta’ do mundo fica na China

Redação Flipar
  • <p>Batizado de Liuzhou Forest City, o projeto de urbanismo sustentável é o primeiro do gênero no mundo.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A “cidade floresta”, ao norte de Liuzhou, foi desenhada pelo arquiteto italiano Stefano Boeri.</p>

     Foto: Reprodução Instagram @stefano_boeri
  • <p>O objetivo é conectar a natureza ao espaço urbano e reduzir sensivelmente a poluição atmosférica local, um problema crônico das populosas cidades chinesas.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Além de melhorar a qualidade do ar, a iniciativa pretende reduzir a temperatura da região e aumentar a biodiversidade local.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>O projeto do município verde, iniciado em 2020, contou com financiamento do setor de planejamento urbano da cidade chinesa.</p>

     Foto: EditQ/Wikimédia Commons
  • <p>A instalação florestal residencial ocupa cerca de 175 hectares às margens do rio Liujiang, um afluente do chamado sistema do Rio das Pérolas.</p>

     Foto: Rio Liujiang - Liuzhou Forest City (China) - Imagem de ?? ? por Pixabay
  • <p>A área, situada em uma região montanhosa, passa a ter casas, hotéis, hospitais, escolas e outras edificações típicos de ambientes urbanos envoltos em plantas e árvores.</p>

     Foto: Imagem de Mercier Zeng por Pixabay
  • <p>De acordo com o projeto, a cidade florestal terá aproximadamente 40 mil árvores.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Além disso, são mais de um milhão de plantas de uma centena de espécies espalhadas pela cidade.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A estimativa é que esse polo natural produza 900 toneladas de oxigênio e seja capaz de absorver anualmente 10 mil toneladas de CO2 e 57 toneladas de partículas finas.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A Cidade Florestal de Liuzhou pode abrigar até 30 mil habitantes. O município situado ao sul tem população de um pouco mais de um milhão de pessoas.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Para conectar a cidade florestal ao Liuzhou foi construída uma linha ferroviária de alta velocidade.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Assim, de trem o morador da cidade florestal “satélite” poderá se deslocar para Liuzhou e vice-versa.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A fim de ser um exemplo de soluções urbanas sustentáveis, a Liuzhou Forest City será autossuficiente em produção de energia por meios geotérmicos e iluminação a partir de paineis solares.</p>

     Foto: Gretar Ívarsson/Wikimédia Commons
  • <p>“Pela primeira vez, na China e no mundo, um complexo urbano combina o desafio da auto-suficiência energética e do uso de energia renovável com o de aumentar a biodiversidade e efetivamente reduzir a poluição do ar – o que é realmente crítico para a atual China”, declarou o escritório de arquitetura em comunicado.</p>

     Foto: Flickr Kinalotsen
  • <p>Um dos inspiradores do projeto é a “floresta vertical” criada em Milão, na Itália, também pelo arquiteto Stefano Boeri.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>Localizado no centro de Milão, o Bosco Verticale é um complexo residencial composto por duas torres cobertas de plantas e árvores.</p>

     Foto: Giovanni Nardi/Divulgação
