No coração da África: descubra o desfiladeiro da origem da humanidade

A região é habitada por povos como os Maasai, que mantêm tradições ancestrais e convivem com o legado arqueológico de Olduvai. O desfiladeiro, aliás, se conecta a outros sítios importantes como Koobi Fora (Quênia) e Hadar (Etiópia), formando um mapa da evolução humana na África. Foto: reprodução de video