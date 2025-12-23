Galeria
Marcantes construções no Canadá enchem os olhos
-
Muitos desses marcos são símbolos culturais e atrações turísticas importantes. Veja algumas que são marcantes. Foto: - Wolfgang Staudt/Wikimédia Commons
-
Parliament Hill (1859-1927) Localizado em Ottawa, abriga os edifícios do Parlamento do Canadá em estilo neogótico. Sua Torre da Paz é um dos símbolos do país e recebe milhares de visitantes anualmente. Foto: Saffron Blaze wikimedia commons
-
Château Frontenac (1893) Famoso hotel em Quebec City, construído em estilo castelo inspirado na arquitetura europeia. É um dos hotéis mais fotografados do mundo e um ícone da cidade Foto: FOTO: By Wilfredo Rafael Rodriguez Hernandez / Wikimedia Commons
-
CN Tower (1976) Com 553 metros de altura, foi por anos a torre mais alta do mundo. Símbolo de Toronto, oferece vistas panorâmicas e atrações como o EdgeWalk, passeio ao ar livre em sua estrutura. Foto: Imagem de James Wheeler por Pixabay
-
-
Basílica de Notre-Dame de Montreal (1829) Uma das igrejas mais impressionantes do Canadá, com arquitetura neogótica e um interior ricamente decorado. É famosa por seu altar dourado e vitrais que contam a história religiosa do país. Foto: Imagem de Corina Benesch por Pixabay
-
Fairmont Banff Springs Hotel (1888) Localizado nas Montanhas Rochosas, no Parque Nacional de Banff, tem arquitetura de castelo escocês. É um dos hotéis mais luxuosos e históricos do Canadá, cercado por paisagens deslumbrantes. Foto: Photo by Lisa Bourgeaul / Pexels
-
Habitat 67 (1967) Complexo residencial icônico em Montreal, projetado por Moshe Safdie para a Expo 67. Sua arquitetura futurista e modular revolucionou o conceito de moradia urbana. Foto: FOTO: By Thomas Ledl / Wikimedia Commons
-
-
Casa Loma (1914) Castelo em Toronto construído pelo empresário Sir Henry Pellatt, inspirado na arquitetura medieval. Hoje é um museu e cenário para filmes, como X-Men e Chicago. Foto: FOTO: By Ken Lund from Reno / Wikimedia Commons
-
Royal Ontario Museum (ROM) (1914, expansão em 2007) Um dos maiores museus da América do Norte, localizado em Toronto. Sua expansão moderna, chamada Michael Lee-Chin Crystal, tornou-se um marco arquitetônico polêmico e inovador. Foto: FOTO: By Maksim Sokolov (Maxergon) / Wikimedia Commons
-
Signal Hill (1897) Forte histórico em St. John's, Newfoundland, onde foi recebida a primeira transmissão transatlântica de rádio. O local tem uma vista espetacular e grande importância na comunicação global. Foto:
-
-
Biblioteca do Parlamento (1876) Localizada em Ottawa, é um dos edifícios mais belos do Canadá, com design neogótico. Sobreviveu a um grande incêndio em 1916 e continua sendo um centro de conhecimento e cultura. Foto: FOTO: By Tony Webster / Wikimedia Commons
-
The Forks (restaurado nas décadas de 1980-1990) Local histórico em Winnipeg onde povos indígenas, comerciantes e imigrantes se encontravam. Hoje é um espaço cultural e turístico, com mercados, museus e áreas de lazer Foto: FOTO: By Jessloso / Wikimedia Commons
-
Oratoire Saint-Joseph (1924, concluído em 1967) Maior igreja do Canadá, localizada em Montreal, dedicada a São José. Seu domo é um dos maiores do mundo e o local atrai peregrinos de vários países. Foto: By I, Acarpentier, CC BY 3.0 / Wikimedia Commons
-
-
Rogers Centre (1989) Estádio multiuso em Toronto, famoso por seu teto retrátil inovador. Casa do time de beisebol Toronto Blue Jays, também recebe shows e grandes eventos. Foto: FOTO: CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons
-
Museum of History (1856, novo edifício em 1989) Localizado em Gatineau, próximo a Ottawa, é o museu mais visitado do Canadá. Seu design curvo simboliza a paisagem natural e abriga a maior coleção de artefatos indígenas do país. Foto: FOTO: Divulgação / Canadian Museum of History