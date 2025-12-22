Galeria
Ciência desvenda mistério de ‘dragão japonês’ encontrado no século 15
-
Guardada no famoso Tesouro Shosoin, localizado na antiga cidade de Nara, a criatura teria sido descoberta em 1429 por Yoshinori Ashikaga, um xogum japonês. Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons/??????
-
Segundo relatos passados de geração em geração, Ashikaga visitava o templo Todai-ji quando um monge relatou ter avistado um pequeno ser com aparência de dragão, ressecado pelo sol. Foto: Wikimedia Commons/Wiiii
-
O xogum teria então recolhido os restos mortais e decidido preservá-lo como uma relíquia. Foto: yamabon/Pixabay
-
Mas o que parecia um dragão lendário acabou sendo identificado, séculos depois, como algo bem mais... terrestre. Foto: zhang kaiyv/Unsplash
-
-
Um estudo recente revelou que a criatura era, na verdade, uma fêmea de marta — um pequeno mamífero peludo da mesma família das doninhas, comum nas regiões central e sul do Japão. Foto: Wikimedia Commons/Dani Kropivnik
-
"Os dois pré-molares são claramente visíveis, e essa característica indica que se trata de uma espécie do gênero Martes", indicaram os cientistas. Foto: Wikimedia Commons/MAKY.OREL
-
Por meio de análises de raios-X e datação por radiocarbono, os cientistas determinaram que o animal viveu entre os séculos 11 e 12. Foto: Reprodução/Office of the Shosoin Treasure House
-
-
Naquela época, o templo Todai-ji passava por reformas, o que leva a crer que a marta tenha entrado no local, ficado presa e, com o tempo, mumificada naturalmente. Foto: Wikimedia Commons/Hyppolyte de Saint-Rambert
-
A aparência enigmática do corpo — sem as patas dianteiras — contribuiu para a construção da lenda do "dragão", já que seu formato lembrava as representações tradicionais dessas criaturas mitológicas no imaginário japonês. Foto: Pixabay/Winston Chen
-
Encontrada em florestas da Europa e Ásia, a marta é um mamífero ágil, de corpo esguio, patas com garras afiadas e caudas longas. Foto: Manfred Antranias Zimmer/Pixabay
-
-
A pelagem espessa desse animal já foi muito valorizada na indústria de peles, o que levou a espécie a ser caçada intensamente no passado. Foto: Andrea Bohl/Pixabay
-
As martas são animais predominantemente noturnos e excelentes caçadoras. Foto: Pine Marten (Martes martes), Rothiemurchus by Mike Pennington
-
Elas se alimentam de pequenos mamÃferos, aves, insetos, ovos e tambÃ©m frutas, sendo considerada uma oportunista na dieta. Foto: Wikimedia Commons/?????? ?????????
-
-
Além disso, as martas são conhecidas por sua inteligência e habilidade em escalar árvores com destreza, além de serem bastante territorialistas. Foto: Zden?k Machá?ek/Unsplash
-
Hoje, algumas espécies de martas são protegidas por leis de conservação devido ao risco de extinção em certas regiões. Foto: Georg Wietschorke/Pixabay
-
As martas apresentam uma característica peculiar chamada de "implantação retardada": após o acasalamento, o embrião só se fixa no útero meses depois, fazendo com que o nascimento ocorra em uma época mais favorável do ano, geralmente na primavera. Foto: Dieter/Pixabay
-
-
Esses animais têm um papel importante nos ecossistemas florestais, ajudando no controle de populações de roedores e na dispersão de sementes. Foto: Wikimedia Commons/Rushenb