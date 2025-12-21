Nair de Teffé: O talento da primeira caricaturista mulher do mundo

O primeiro dos marcantes saraus organizados por Teffé contou com a presença de Catulo da Paixão Cearense, um dos maiores compositores da história da MPB. O segundo e mais famoso teve em sua programação a apresentação da canção Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga, a primeira mulher a reger uma orquestra no país. Foto: Reprodução Museu Histórico nacional