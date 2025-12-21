Galeria
Cidade brasileira que foi uma das mais poluídas do mundo vira exemplo de recuperação
O "case" de sucesso vem da cidade de Cubatão, município paulista situado na microrregião de Santos. Foto: divulgação
A partir do século 20, a cidade experimentou um verdadeiro surto industrial impulsionado pela instalação de grandes empresas, como a Refinaria Presidente Bernardes (RPB) e a Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA). Foto: wikimedia commons/domínio público
Esse crescimento, por outro lado, trouxe consigo um desafio ambiental: a poluição. Na década de 1980, Cubatão era considerada pela ONU como a cidade mais poluída do mundo e chegou a ser chamada de "Vale da Morte". Foto: wikimedia commons Ricardo Keiichi Nakazato
A situação era tão grave que foram registrados inúmeros casos de mortes por doenças respiratórias e anencefalia (condição em que o cérebro e o crânio não se desenvolvem). Foto: reprodução
Na Vila Parisi, um bairro localizado na região das indústrias, as pessoas eram obrigadas a se mudar para cidades vizinhas para não adoecer. Alguns moradores relatavam que o lugar tinha cheiro de "óleo diesel e enxofre". Foto: reprodução
O ponto de virada veio após o incêndio da Vila Socó, em 24 de fevereiro de 1984, que matou 93 pessoas. Foto: Arquivo Prefeitura de Cubatão wikimedia commons
Na ocasião, o rompimento de um duto que ligava a Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (RPBC) ao terminal portuário da Alemoa jorrou mais de 700 mil litros do produto inflamável pelo mangue. Foto: SINDPETRO-LP/Divulgação
No ano seguinte ao incidente, um movimento conjunto entre indústrias, comunidade e governo foi iniciado, resultando em um árduo processo de recuperação ambiental. Foto: reprodução
Para isso, o então governador André Franco Montoro deu início ao Programa de Controle de Poluição Ambiental. Foto: reprodução
Com ações abrangentes e persistentes, Cubatão conseguiu reverter o quadro ambiental, controlando 98% dos níveis de poluentes no ar. Foto: reprodução
Graças aos esforços conjuntos, em 1992 a ONU concedeu um novo título à Cubatão, dessa vez de Cidade Símbolo da Recuperação Ambiental. Foto: reprodução
De acordo com a Prefeitura de Cubatão, na época foram instalados filtros nas fábricas para conter a emissão de poluentes no ar. Também foram implementadas normas mais rigorosas para o uso de recursos hídricos e o descarte de materiais na natureza. Foto: wikimedia commons Marcus Cabaleiro
Os dados da época indicam que a cidade investiu cerca de US$ 3 bilhões (aproximadamente R$ 17 bilhões, na cotação atual). Foto: wikimedia commons/domínio público
Além de filtros nas chaminés e o trabalho de despoluição de rios e córregos, foi feito um esforço de recuperação da Mata Atlântica e replantio de árvores. Foto: wikimedia commons Felipe Timmermann
Mesmo hoje em dia, várias ações continuam sendo feitas para manter a efetividade do programa, tais como fiscalização das fontes já controladas, operação para evitar episódios críticos de poluição do ar, monitoramento da qualidade dos rios, entre outros. Foto: reprodução
Atualmente, Cubatão abriga um grande parque industrial que conta com 24 empresas. Foto: reprodução bbc brasil
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as indústrias estão entre os maiores poluidores do ar, o que ainda representa um desafio para Cubatão, que continua trabalhando não retornar às condições críticas dos anos 1980. Foto: reprodução bbc brasil
Embora a indústria continue sendo um importante pilar da economia local, Cubatão busca oferecer muito mais aos seus visitantes e habitantes. Foto: flickr Ulrich Peters
Para os amantes da natureza, Cubatão reserva algumas surpresas. Um exemplo é o Parque Estadual da Serra do Mar, que oferece belas paisagens e oportunidades para o ecoturismo. Foto: Cayo Mora / Fundação Florestal / Divulgação
O Parque Caminhos do Mar conta com uma trilha de 8 km e um mirante com vista para as belas paisagens da Mata Atlântica. Foto: divulgação/prefeitura de cubatão
Além disso, a cidade tem feito investimentos em infraestrutura urbana, educação, saúde e transporte público, visando a melhorar a qualidade de vida dos moradores. Foto: Divulgação/Prefeitura de Cubatão