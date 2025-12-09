Estilo de Vida
Cidade brasileira é considerada a ‘mais inteligente’ do mundo
-
Capital do Paraná, Curitiba é famosa por ser uma cidade "que funciona". E recentemente um prêmio importante comprovou sua importância no cenário nacional e internacional. Foto: Imagem de Rodrigo M por Pixabay
-
A capital do Paraná foi eleita a cidade mais inteligente do mundo no World Smart City Awards, em Barcelona, na Espanha. O prêmio é considerado um dos principais do mundo no quesito inovação e cidades inteligentes. Foto: Flickr Ana Feliciano
-
Curitiba conquistou o prêmio na categoria Cidades, vencendo Barranquilla (Colômbia), Cascais (Portugal), Izmir (Turquia), Makati (Filipinas) e Sunderland (Reino Unido). Foto: Instagram @parquebarigui
-
Políticas públicas, programas, planejamento urbano, conectividade, sustentabilidade e ações de modernização são algumas avaliações feitas para conquistar tal honraria. Foto: Flickr André Martins
-
-
"Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo em 2023, nos 330 anos de sua existência", exaltou o prefeito Rafael Greca, que é engenheiro e urbanista. Foto: Prefeitura de Curitiba
-
Um ponto alto em Curitiba é seu transporte público, considerado um dos melhores sistemas de ônibus do país. A cidade é famosa por sua eficiência com estações tubo, ônibus de alta capacidade e integração com outras formas de transporte. Foto: Flickr Thífani Postali
-
O urbanismo da cidade também mostra todo seu valor. Muitos parques e áreas verdes bem preservadas, como o Jardim Botânico, um dos cartões-postais da cidade. Foto: Imagem de Rodrigo M por Pixabay
-
-
Aliás, o Jardim Botânico é parada obrigatória para quem for visitar a cidade. Ele tem uma construção de vidro que é inspirada no Palácio dos Cristais em Londres. O local também abriga uma fonte d’água e jardins geométricos. Foto: Imagem de Jerzy Andrzej Kucia por Pixabay
-
A Ópera de Arame, construída com estrutura metálica transparente, é um teatro que abriga 1500 pessoas e fica no meio de um lago e bastante verde em volta. Foto: Adelano Lázaro - wikimedia commons
-
O Parque Tanguá, com sua ciclovia, pista de corrida, trilhas e muito mais, é também é um ponto turístico que se destaca em Curitiba. Foto: Flickr Josemar_Brytto
-
-
Curtiba também tem uma vida cultural e artística vibrante. O Museu Oscar Niemeyer, o famoso "Museu do Olho", é uma referência arquitetônica. Foto: Imagem de martinskariny por Pixabay
-
Curitiba também possui relevância no esporte. A cidade abriga grandes equipes da elite do futebol brasileiro, como Athletico e Coritiba, e recebe anualmente grandes corridas como a Stock Car. Foto: Instagram @autodromocuritiba
-
Localizado bem no centro de Curitiba, o Parque Barigui é um refúgio para a fauna paranaense e possui boa estrutura com quadras, churrasqueiras, quiosques, academia, restaurante e muito mais. Foto: Instagram @parquebarigui
-
-
Famoso pelo "Natal na Avenida", o Palácio Avenida, um dos primeiros edifícios da cidade, foi inaugurado em 1929 e construído pelo imigrante sírio-libanês Feres Merhy. Foto: Flickr André Balão
-
Curitiba abriga a Catedral Basílica Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (padroeira da cidade), um marco importante para os fiéis e para os admiradores de arquitetura sacra e história religiosa. Foto: Divulgação Daniel Castellano / SMCS
-
Além do prêmio concedido à sua capital, o estado do Paraná foi eleito o estado mais inovador e sustentável do Brasil, segundo o ranking Bright Cities. Foto: Imagem de Mariel mafer por Pixabay
-
-
Em julho de 2024, uma nova rota aérea começou a funcionar no Aeroporto Afonso Pena, de Curitiba. Aviões da companhia aérea chilena JetSMART fazem ligação com o Aeroporto Ezeiza, em Buenos Aires, na Argentina. Foto: Divulgação