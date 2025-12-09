Entretenimento
Lenine lança primeiro álbum autoral em uma década; conheça a trajetória do músico
O disco reúne 11 faixas inéditas e marca uma volta ao estúdio depois de um longo hiato desde seu álbum anterior, “Carbono”, de 2015. Foto: Divulgação
No disco, Lenine assume a direção artística e conta com produção musical do filho Bruno Giorgi, além de com participações especiais de artistas de diferentes gerações, como Maria Bethânia e Maria Gadú. Foto: - Divulgação
Mais do que um simples álbum, “EITA” chega acompanhado de um média-metragem disponível no YouTube, pensado como complemento visual às canções. Foto: Reprodução do X @Lenineoficial
O artista descreveu o projeto como â??um filme para se ouvir e um disco para se verâ?, indicando que a obra busca envolver o pÃºblico tanto pela mÃºsica quanto pela imagem e narrativa. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @lenine
Oswaldo Lenine Macedo Pimentel nasceu em 2 de fevereiro de 1959, no Recife, capital de Pernambuco. Foto: Reprodução do Instagram @lenine
Cantor, compositor, arranjador, produtor, multi-instrumentista e até engenheiro químico por formação, ele se consolidou como um artista múltiplo, marcado pela curiosidade intelectual e pela busca constante por novas formas de expressão. Foto: Reprodução do Instagram @lenine
Com seis Grammys Latino, dois prêmios da APCA e nove Prêmios da Música Brasileira, Lenine ultrapassa a marca de quinhentas canções escritas, gravadas ou produzidas. Foto: Reprodução do Instagram @lenine
O seu vasto repertório também ganhou voz nas interpretações de nomes como Maria Bethânia, Elba Ramalho, Daniela Mercury, Gilberto Gil e Milton Nascimento. Foto: Reprodução do Instagram @lenine
Ainda criança, aprendeu a tocar violão por conta própria, pegando às escondidas o instrumento da irmã mais velha. Foto: Reprodução do X @Lenineoficial
A diversidade das referências que ouviu na infância, da música erudita ao folclore russo, passando pelo jazz e pela canção popular brasileira, moldou a estética híbrida que mais tarde se tornaria sua marca. Foto: Reprodução do X @Lenineoficial
No fim dos anos 1970, Lenine deixou o Recife e migrou para o Rio de Janeiro em busca de espaço para desenvolver sua carreira musical. Foto: Reprodução do X @zecapagodinho
Seu primeiro disco, “Baque Solto”, gravado em parceria com Lula Queiroga, saiu em 1983. Desde então, ele já lançou mais de 30 álbuns, entre produções de estúdio e ao vivo. Foto: Divulgação
No período, ele também foi gravado por grandes artistas e expandiu sua atuação para além dos palcos e estúdios: trabalhou com diretores como Guel Arraes e Jorge Furtado, assinou direção musical de produções para TV e participou de projetos de teatro musical. Foto: Reprodução do X @Lenineoficial
Sua obra também abriu caminhos para colaborações com outras linguagens e gêneros, como a parceria com o rapper GOG, que sampleou a canção “A Ponte” e levou o diálogo entre rap e MPB para um novo público. Foto: Reprodução do Instagram @lenine
Nas décadas seguintes, Lenine seguiu acumulando trabalhos marcantes. Produziu discos de artistas como Maria Rita, Chico César e Pedro Luís e assinou trilhas. Ele também realizou turnês internacionais e celebrou 30 anos de carreira com uma série de projetos especiais. Foto: Reprodução do X @Lenineoficial
Seus álbuns continuaram sendo reconhecidos pela crítica, com indicações e prêmios importantes em trabalhos como “Falange Canibal”, “Carbono” e a gravação ao vivo com a Martin Fondse Orchestra. Foto: Divulgação
Lenine é casado desde 1981 com a jornalista Anna Barroso. Juntos, eles tiveram três filhos: Bruno Giorgi, João Cavalcanti e Bernardo Pimentel. Foto: Reprodução de Instagram