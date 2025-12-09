Assine
Como faz pra subir? Tribo constrói casas no topo das árvores a 35 metros de altura

Redação Flipar
  • As casas são erguidas sobre uma árvore principal reforçada, usando plataformas de bambu amarradas com cipós e cobertas com folhas de palmeira.
    As casas são erguidas sobre uma árvore principal reforçada, usando plataformas de bambu amarradas com cipós e cobertas com folhas de palmeira. Foto: Carsten ten Brink/Creative Commons
  • O processo é um trabalho coletivo dos Korowai e pode durar vários dias.
    O processo é um trabalho coletivo dos Korowai e pode durar vários dias. Foto: Reprodução do Flickr Markus Fleute
  • As moradias elevadas são uma estratégia de sobrevivência que protege as famílias da umidade, enchentes, insetos e animais selvagens.
    As moradias elevadas são uma estratégia de sobrevivência que protege as famílias da umidade, enchentes, insetos e animais selvagens. Foto: Carsten ten Brink/Creative Commons
  • Antigamente, as casas no alto de árvores também serviam de defesa contra tribos rivais que pudessem tentar atacar de alguma forma.
    Antigamente, as casas no alto de árvores também serviam de defesa contra tribos rivais que pudessem tentar atacar de alguma forma. Foto: Carsten ten Brink/Creative Commons
  • Um aspecto interessante é que a altura tem significado e pode indicar prestígio, embora nem todas sejam usadas de fato como moradia.
    Um aspecto interessante é que a altura tem significado e pode indicar prestígio, embora nem todas sejam usadas de fato como moradia. Foto: Reprodução do Flickr yaniruma
  • As casas podem abrigar de 4 a 12 pessoas e cada uma tem um fogo central que serve tanto para cozinhas quanto para afastar pequenos animais.
    As casas podem abrigar de 4 a 12 pessoas e cada uma tem um fogo central que serve tanto para cozinhas quanto para afastar pequenos animais. Foto: Reprodução do Youtube
  • Quando a estrutura se deteriora ou é considerada
    Quando a estrutura se deteriora ou é considerada "impura", a família a abandona e constrói uma nova. Foto: Carsten ten Brink/Creative Commons
  • Considerados uma das últimas tribos isoladas do planeta, os Korowai só tiveram contato externo na década de 1970.
    Considerados uma das últimas tribos isoladas do planeta, os Korowai só tiveram contato externo na década de 1970. Foto: Reprodução do Flickr Ondrej Pavelka
  • Apesar de parte deles já viver em áreas ribeirinhas, as casas nas árvores seguem como símbolo de sua cultura.
    Apesar de parte deles já viver em áreas ribeirinhas, as casas nas árvores seguem como símbolo de sua cultura. Foto: Reprodução do Youtube
  • A província de Papua, onde vivem os Korowai, fica situada na porção ocidental da ilha da Nova Guiné, fazendo parte da Indonésia. Sua capital é Jayapura.
    A província de Papua, onde vivem os Korowai, fica situada na porção ocidental da ilha da Nova Guiné, fazendo parte da Indonésia. Sua capital é Jayapura. Foto: blackinkstudio07 por Pixabay
  • É uma região de grande diversidade étnica e cultural, com centenas de grupos indígenas e línguas locais.
    É uma região de grande diversidade étnica e cultural, com centenas de grupos indígenas e línguas locais. Foto: Reprodução de Youtube
  • Historicamente, foi uma colônia holandesa até 1963, quando passou a ser administrada pela Indonésia. A incorporação formal ocorreu em 1969.
    Historicamente, foi uma colônia holandesa até 1963, quando passou a ser administrada pela Indonésia. A incorporação formal ocorreu em 1969. Foto: Reprodução do Flickr Kurt Gross
  • O ponto mais alto da Indonésia (4.884 metros), o Puncak Jaya, fica localizado nos Montes Maoke, em Papua.
    O ponto mais alto da Indonésia (4.884 metros), o Puncak Jaya, fica localizado nos Montes Maoke, em Papua. Foto: Reprodução/YouTube
  • A província e as áreas vizinhas possuem vastos recursos naturais, incluindo petróleo, níquel, cobalto, ouro e cobre.
    A província e as áreas vizinhas possuem vastos recursos naturais, incluindo petróleo, níquel, cobalto, ouro e cobre. Foto: Reprodução do Flickr Kevin Costan
  • Um dos projetos mais conhecidos é a mina de Grasberg, considerada uma das maiores minas de ouro e de cobre do mundo.
    Um dos projetos mais conhecidos é a mina de Grasberg, considerada uma das maiores minas de ouro e de cobre do mundo. Foto: Flickr Paul Q. Warren
  • Apesar da riqueza natural, Papua enfrenta desafios sociais, desigualdade econômica e debates políticos sobre autonomia.
    Apesar da riqueza natural, Papua enfrenta desafios sociais, desigualdade econômica e debates políticos sobre autonomia. Foto: Reprodução do Flickr ruth sembiring
  • Movimentos secessionistas, como o
    Movimentos secessionistas, como o "Movimento Papua Livre", lutam pela independência da região, o que gera tensões e conflitos na área. Foto: Reprodução/YouTube
